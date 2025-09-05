En Ecuador decomisan 298 kilos de cocaína que se encontraban en contenedor camino a México

Decomiso de 298 kilos de cocaína en Ecuador

Policía ecuatoriana decomisó 298 kilos de cocaína que encontró dentro de un contenedor que iba a ser enviado desde un puerto de la ciudad de Guayaquil hacia México, informaron este viernes las autoridades de Ecuador.

El hallazgo se produjo durante un operativo realizado por agentes de investigación dentro del puerto, quienes indentificaron este contenedor con sellos adulterados y cuyo destino era México.

Autoridades revisaron el interior y encontraron varios sacos de yute con 300 bloques de cocaína. La droga estaría valorada en más de 13 millones de dólares en Europa, según la policía.

Dos personas fueron detenidas a quienes se les decomisó sus teléfonos.

En el primer semestre del año, en dicho país se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, de acuerdo a cifras oficiales.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Asimismo, se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. (Con información de EFE)