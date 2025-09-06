Hamás acusa a Israel de querer destruir completamente la ciudad de Gaza

Edificios de la ciudad de Gaza (EFE)

La organización islamista Hamás acusó este sábado a Israel de intentar “destruir por completo” la ciudad de Gaza, tras los últimos bombardeos que redujeron a escombros al menos dos edificios de gran altura.

“Advertimos que la continuación de estos crímenes tiene como objetivo destruir completamente la ciudad de Gaza e imponer el desplazamiento forzado generalizado a sus residentes, lo que constituye un crimen sin precedentes en la historia moderna”, señaló el grupo en un comunicado.

El Ejército israelí defendió los ataques, asegurando que en los edificios alcanzados se hallaba “infraestructura terrorista” y advirtió que continuará con este tipo de operaciones “en los próximos días” si Hamás no entrega a los rehenes que mantiene en su poder y no procede al desarme.

Hamás rechaza esa versión y sostiene que los bombardeos contra “torres residenciales repletas de desplazados” son una “tapadera” para encubrir lo que califica como “crímenes de guerra que constituyen un genocidio”.

En su mensaje, el grupo palestino llamó a la comunidad internacional a intervenir de inmediato: “La ONU y su Consejo de Seguridad deben romper el silencio y actuar para detener el brutal ataque sionista que busca destruir Gaza y desplazar a su población. Es necesario frenar las violaciones sin precedentes que el criminal de guerra Netanyahu ha cometido durante casi dos años contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza”.