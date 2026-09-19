IA aumentaría desarrollo global pero crecerá la desigualdad social: FMI

UE apuesta por regular la IA

Los países de la Unión Europea buscan aumentar la adopción y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) para reducir la brecha que subsisten con potencias como Estados Unidos, aunque al mismo tiempo consideran necesario imponer mecanismos de regulación que faculten controlar los riesgos asociados con esta herramienta.

Durante la reunión informal de ministros de Finanzas de los Veintisiete celebrada en Dublín, donde se analizaron los efectos que puede tener la IA en ámbitos como el empleo, el consumo de energía, los servicios públicos y la posición geopolítica del bloque.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, comentó que Europa enfrenta el desafío de aprovechar esta transformación tecnológica sin renunciar a las medidas de protección necesarias. Consideró que el bloque debe pasar del debate a la puesta en marcha de acciones concretas.

En el encuentro, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, presentó un informe de la situación europea. El ministro de Finanzas de Irlanda, Simon Harris, detalló que el documento identifica una baja incorporación de la IA en los países miembros, principalmente en los servicios públicos, aunque admitió fortalezas europeas, entre ellas la creación de nuevos productos.

Dombrovskis recordó que Europa perdió terreno en la revolución de Internet al no generar grandes empresas digitales como EU, la cual aportó a una menor productividad de la UE frente a los estadounidenses, especialmente en el sector tecnológico.

Por ello, el comisario abogó por la creación de un marco regulatorio “concreto, factible y robusto” que facilite a las empresas europeas innovar en un entorno favorable, con una gestión de los riesgos que la IA puede originar en las cadenas de suministro y los mercados energéticos.

La necesidad de establecer reglas fue respaldada por otros ministros. El vicepresidente primero del gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, propuso e la creación de una agencia internacional encargada de supervisar la inteligencia artificial y llamó a impulsar una discusión global sobre la evolución de la IA.

Cuerpo expuso la creación de estándares comunes y “guardarraíles”, así como dispositivos de precaución que otorguen que los beneficios derivados de la IA lleguen al conjunto de la sociedad. Enfatizó que España defiende que los avances tecnológicos estén sujetos a criterios éticos, regulación y supervisión de las autoridades y de la sociedad civil.

Desde Alemania, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, pidió que la Unión Europea avance hacia un autodesarrollo de la IA y aproveche la dimensión de su mercado de unos 450 millones de personas, para asumir un papel de liderazgo.

Klingbeil resaltó que no aspira a que el futuro de esta tecnología quede en manos de empresarios como Elon Musk o Peter Thiel, directivos de las estadounidenses xAI y Palantir. En ese sentido, puntualizó que Alemania está destinando miles de millones de euros a investigación, desarrollo, inteligencia artificial y digitalización.

Mientras que Harris coincidió en la conveniencia de contar con una agencia centralizada para supervisar la IA y apuntó que, si la UE intenta robustecer la financiación de esta tecnología y de otras inversiones, deberá avanzar en la integración de sus mercados de capitales.

Con información de EFE