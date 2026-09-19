Dinamarca y Groenlandia dicen que acuerdo con EU no pone en riesgo su soberanía

Groenlandia

El gobierno autónomo de Groenlandia informó que el acuerdo con Estados Unidos muestra el reconocimiento de la soberanía del Reino de Dinamarca, la integridad territorial de la isla y el derecho de su población a decidir sobre su futuro.

El presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, declaró en redes sociales que el pacto ayudará tanto a la seguridad colectiva de 56 mil habitantes del territorio ártico como a su desarrollo.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Groenlandia, Múte B. Egede, enteró a la televisión pública danesa DR que el acuerdo integra las condiciones que el territorio había planteado desde el inicio de las negociaciones.

“Se reconoce la posición de Groenlandia. Se reconoce su derecho de autodeterminación y se reconoce al pueblo groenlandés de acuerdo con el derecho internacional”, manifestó B. Egede.

El pronunciamiento se dio un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia. Trump precisó el pacto otorgaría a Estados Unidos una responsabilidad establecida sobre la seguridad de Groenlandia y de su propio territorio.

Con información de EFE