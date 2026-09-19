Cuba rechaza acusaciones de EU sobre presunta red criminal rusa

Cuba rechaza acusaciones de Estados Unidos

El Gobierno de Cuba rechazó las acusaciones de Estados Unidos que relacionan a dos ciudadanos de origen cubano con una red criminal rusa y un supuesto complot de asesinato en territorio estadounidense, al considerar que los señalamientos fueron realizados sin evidencias que vinculen a La Habana con los hechos.

La viceministra de Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, cuestionó las declaraciones del Departamento de Estado estadounidense y sostuvo que Washington pretende relacionar a la isla con delitos que, de acuerdo con su postura, no tienen relación alguna con el país.

A través de X, Vidal afirmó que el gobierno estadounidense lanzó una nueva acusación contra Cuba a partir de un caso en el que están involucrados dos ciudadanos de origen cubano que actualmente residen en otros países y que son señalados por su presunta participación en un delito.

El Departamento de Estado había señalado nuevamente a Cuba como una “amenaza persistente” para Estados Unidos, al mencionar una investigación del FBI relacionada con cinco personas acusadas formalmente de participar en un supuesto complot de asesinato vinculado con el Kremlin.

Investigación del FBI

La investigación, dada a conocer el pasado lunes, señala a una red integrada por cinco personas: dos cubanos, un venezolano y dos ciudadanos rusos. De acuerdo con la acusación, el grupo habría reclutado a estadounidenses para realizar labores de vigilancia y participar en asesinatos de disidentes rusos en territorio estadounidense.

El escrito presentado ante un gran jurado federal de Nueva York también señala que la red tenía entre sus objetivos instalaciones militares y civiles ubicadas en países que respaldaban a Ucrania o mantenían una postura favorable a la OTAN.

Tras conocerse la investigación, el Departamento de Estado afirmó que la administración del presidente Donald Trump busca combatir estas redes y evitar que continúen operando en territorio estadounidense.

Cuba rechazó que los señalamientos permitan establecer algún vínculo entre el gobierno de la isla y las personas investigadas. Vidal acusó a Washington de intentar “vincular a Cuba con crímenes sin relación alguna con el país” y señaló que este tipo de señalamientos pueden utilizarse como justificación para medidas contra la población cubana.

Tensión entre Washington y La Habana

Las acusaciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. La administración de Donald Trump, particularmente a través del secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano, ha señalado en distintas ocasiones a la isla como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La Habana, por su parte, ha rechazado esos señalamientos y sostiene que Estados Unidos busca construir un expediente que le permita justificar la presión económica y una eventual agresión militar contra Cuba.

Las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus periodos de mayor tensión en décadas, mientras la isla enfrenta una profunda crisis interna y Washington mantiene una política de “máxima presión” para impulsar cambios económicos y políticos.

Como parte de esta política, Estados Unidos mantiene desde enero un bloqueo petrolero contra Cuba y, desde mayo, aplica sanciones secundarias que han afectado la llegada de empresas extranjeras, medidas que, de acuerdo con la información proporcionada, han profundizado la crisis económica y energética que enfrenta el país caribeño.