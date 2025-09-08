Atentado en Jerusalén deja seis muertos y combates en Gaza cobran la vida de cuatro soldados israelíes

Atentado en Jerusalén (X: @canal26noticias)

La violencia volvió a golpear a Medio Oriente este lunes. En Jerusalén, un ataque armado en una parada de autobús dejó seis muertos y al menos 13 heridos, mientras en el norte de la Franja de Gaza murieron cuatro soldados israelíes en combates con milicianos de Hamás.

Según las autoridades israelíes, dos palestinos llegaron en un vehículo a una intersección de Jerusalén Este ocupado y abrieron fuego contra civiles que esperaban el transporte público.

Entre los fallecidos figuran tres hombres de unos 30 años, un hombre y una mujer de unos 50, además de un ciudadano español de 25 años, los agresores fueron abatidos en el lugar por un soldado y civiles armados.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, calificó el hecho como un “acto de terrorismo” y exhortó a la comunidad internacional a “definirse entre apoyar a Israel o a los yihadistas”.

Entre los heridos, siete se encuentran en estado grave, tres en condición moderada y otros tres con lesiones leves. El Ejército desplegó tropas adicionales en Jerusalén y en las afueras de Ramala para reforzar la seguridad. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, acudieron al lugar para condenar el ataque.

En paralelo, el Ejército israelí confirmó la muerte de cuatro de sus soldados en un enfrentamiento con combatientes de Hamás en la ciudad de Yabalia, al norte de Gaza.

Según medios locales, los milicianos dispararon contra un tanque e introdujeron un artefacto explosivo en su interior, lo que causó el fallecimiento de los militares, las víctimas fueron identificadas como Uri Lamed, de 20 años; Gadi Cotal, de 20; Amit Arye Regev, de 19, y un cuarto soldado aún no identificado públicamente.

Con estas bajas, ascienden a 460 los soldados israelíes muertos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023 por lo que el ministro de Defensa transmitió sus condolencias a las familias y destacó el “coraje” de las tropas que continúan combatiendo en Gaza.

Aunque Naciones Unidas advirtió nuevamente que la crisis humanitaria y la desnutrición en Gaza podrían agravarse en las próximas semanas, el foco de este lunes estuvo marcado por el atentado en Jerusalén y los combates que dejaron nuevas bajas en el ejército israelí.