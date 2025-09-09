Israel declara la ciudad de Gaza “Zona de combate peligrosa”

El ejército israelí conminó a los residentes de la ciudad de Gaza, el centro urbano más grande de la Franja, a evacuar todos los barrios de la traza, “desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han avisado a los gazatíes que la ciudad será escenario de una nueva ofensiva cuyo objetivo puntual es la toma definitiva del enclave. Avichay Adraee, portavoz en árabe de las FDI, llamó a la población de la ciudad a dejar el área “lo antes posible”.

Por su parte, durante la madrugada de este martes, Israel Katz afirmó vía X que un “huracán” azotó Gaza el lunes, cuando “treinta edificios terroristas de varias plantas fueron atacados y destruidos, y decenas de objetivos más fueron bombardeados”, según él para impedir a los combatientes de Hamás realizar tareas de observación, así como para “allanar” el camino a los soldados de a pie del ejército de Israel y a las “fuerzas de maniobra”. A decir del ministro, este ataque, ejecutado con una “fuerza sin precedentes” fue tan solo el preludio de una ofensiva mayor a suceder sobre Gaza en los próximos días.

Blancos en Gaza

Las FDI han clasificado a toda la ciudad de Gaza como “zona de combate peligrosa”, esto mediante la publicación de un mapa en el que se observa a toda la capital en color rojo. El Ejército señaló que los civiles no estarán a salvo del fuego israelí mientras permanezcan al interior del centro urbano.