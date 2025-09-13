Ejército israelí invade la casa del cineasta palestino ganador de un Oscar

Soldados israelíes allanaron la casa del cineasta palestino Basel Adra (EFE)

Crisis en Oriente Medio — “Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos”, dijo el codirector israelí Yuval Abraham, que aseguró que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos, luego de que el Ejército israelí ocupó este sábado la vivienda del cineasta palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por el documental ‘No other Land’.

El suceso se registró en la aldea Al Tuwani, en el sur de Cisjordania ocupada, después de que grupos de colonos atacaran la aldea en la que se encuentra la familia del cineasta palestino.

Equipos de emergencias de la Media Luna Roja confirmaron haber atendido a tres palestinos heridos durante el asalto de colonos. Dos de ellos han sido traslados a un hospital.

Según Abraham, los soldados allanaron la vivienda de Adra y lo están buscando, pues se encuentra en paradero desconocido. El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador en la película Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta.

El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.

Desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza, en octubre de 2023, los ataques violentos de colonos en Cisjordania ocupada han aumentado, con un repunte también en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que sirve de escenario a ‘No Other Land’.

El documental abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en la aldea de Basel Adra, que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y la expulsión forzosa de los palestinos.

