Terremotos en Venezuela: suben a 235 muertos, 4,300 heridos y continúa la búsqueda de desaparecidos

Afectaciones que dejó el terremoto en Venezuela (EFE)

Equipos de rescate, autoridades y ciudadanos voluntarios en Venezuela redoblaron los esfuerzos de búsqueda y rescate de los sobrevivientes entre numerosos edificios derrumbados tras los potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país y han causado al menos 235 muertos y 4,300 heridos.

“Es bueno también recordar que en el sistema público, hemos atendidos al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4,300 heridos (...) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en el canal estatal Venezolana de Televisión.

Tras una noche y madrugada marcadas por al menos 30 réplicas, al amanecer se vizibilizó la emergencia que tiene como principal punto la zona costera de La Guaira, donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

En esa región, numerosos edificios residenciales y estructuras quedaron reducidas a escombros, lo que llevó a la presidenta Delcy Rodríguez a declarar “zona de desastre natural”.

Asimismo, al menos 356 contrucciones, entre edificios, hospitales y centro comerciales, han resultado afectadas, así lo informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez precisó que, hasta el momento, hay 2,927 familias damnificadas, 157 desaparecidos, 200 atrapados, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, “algunos han debido de ser evacuados”, sin precisar la cifra.

En una transimisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), precisó que, tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta las 12:00 hora local del jueves, lo que “ha obligado” a que el Gobierno declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como “zonas de desastres”.

Por su parte, la líder chavista anunció la conformación de un fondo de 200 millones de dólares con recursos que el país tiene depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que destinará a la reconstrucción de infraestructuras afectadas y a financiar la construcción de nuevas viviendas.

Igualmente, dio a conocer la creación de un fondo para la “atención inmediata de las víctimas de este desastre natural” y solicitó el apoyo del sector privado para facilitar el alquiler de “maquinaria amarilla para las labores de rescate”.

Banco Mundial ofrece apoyo a Venezuela

En un comunicado emitidó este jueves, el Grupo Banco Mundial ofreció su apoyo al Gobierno venezolano mientras analiza vías de asistencia.

La institución financiera expresó su solidaridad con el pueblo tras los “devastadores” sismos del miércoles.

“Acompañamos en nuestros pensamientos a todas las personas afectadas por esta tragedia”, manifestó el Banco.

“Estamos listos para trabajar con el Gobierno en este difícil momento. Mantenemos un contacto estrecho con las autoridades venezolanas y estamos evaluando la mejor manera de brindar apoyo, incluyendo asistencia técnica y la coordinación con los socios internacionales que están respondiendo a esta emergencia”, agregó.

EU destina 150 millones de dólares a la asistencia de Venezuela

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de 150 millones de dólares para apoyar las labores de asistencia humanitaria tras los movimiento telúricos devastadores.

El Departamento de Estado precisó en un comunicado que 100 millones de dólares se destinarán a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, mientras que los otros 50 millones serán canalizados a organizaciones que operan sobre el terreno.

Entre estas figuran World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Además, la Administración de Donald Trump activó el despliegue de dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California).

Ambos equipos, integrados por bomberos, personal médico, ingenieros y especialistas en búsqueda con perros, ya fueron desplegados el año pasado en Jamaica en respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa.

El Departamento de Estado trabaja en estrecha coordianción con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de de Maiquetía fue clausurado por los daños.

El miércoles, Donald Trump informó que instruyó a las agencias de su Gobierno a actuar “con rapidez” para asistir al país latinoamericano, al señalar que los terremotos dejaron “un número devastador de muertos”.

Además de EU, naciones y organizaciones internacionales se han movilizado para prestar ayuda a Venezuela, sobre todo en áreas como Caracas y La Guaira. La ayuda va en camino desde México, España, El Salvador, Chile, Ecuador y Catar, así como grupos de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la Manañera del Palacio Nacional que por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), envió a un equipo de rescatistas y de personal de sanidad.