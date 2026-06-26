Trump presume récord de 1,188 deportaciones diarias de migrantes

La administración Trump endureció su política antiinmigrante (ICE)

Cacería de migrantes — “Se acaba de anunciar, y no es que me entusiasme hablar de ello, porque no suena precisamente bien, que la administración Trump registra, con diferencia, la tasa media diaria de detenciones más alta por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) de todos los presidentes”, publicó en su red Truth Social el presidente Donald Trump, al presumir este viernes de una tasa récord de 1,188 expulsiones diarias por las agencias de migración, desde que regresó a la Casa Blanca.

Trump resaltó también que su administración tiene la “media más elevada” de capturas y repatriaciones “que ningún otro presidente” estadounidense. “El presidente Trump ostenta, con gran diferencia, la cifra más alta de expulsiones en un periodo de 12 meses de cualquier presidente a pesar de que manipulan las estadísticas al incluir a personas que ni siquiera intentaron entrar en el país”, resaltó.

Reportes de las agencias migratorias estadounidenses destacan que la tasa promedio diaria de arrestos del ICE alcanzó un pico de 1,456 arrestos por día a finales de enero pasado, superando el récord histórico previo del gobierno de Barack Obama, que fue de 1,123 por día registrados en 2012.

En tanto, el promedio diario combinado entre el ICE y la CBP entre octubre de 2025 y marzo de 2026, fue de 1,188 deportaciones diarias, frente a los 294 arrestos diarios promedio del último año de la administración del exmandatario Joe Biden.

Trump también se dio tiempo para criticar a los medios de comunicación y el Partido Demócrata, al que calificó de “Dumbocratas” (en un juego de palabras en inglés con la palabra tonto) y ‘comunistas’, por sus afirmaciones de que las cifras del expresidente demócrata Barack Obama “son comparables a las del presidente Trump”.

Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, el republicano endureció drásticamente su política antiinmigrante con detenciones masivas, aceleración de deportaciones, restricciones de asilo y una financiación récord de 70,000 millones de dólares para reforzar a ICE y la Policía Fronteriza. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026