EU buscaría organizar también el Mundial 2038 y ahora con 64 selecciones

Mundial 2038 | Estados Unidos ya piensa en una nueva candidatura ante la FIFA.

Estados Unidos podría volver a convertirse en sede de una Copa del Mundo apenas 12 años después del torneo de 2026. Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, aseguró que el país tiene la capacidad para albergar la edición de 2038, incluso si la FIFA decide ampliar el torneo a 64 selecciones.

Aunque el organismo rector del futbol aún no ha aprobado oficialmente ese formato, la posibilidad ya se encuentra sobre la mesa y podría implementarse tan pronto como en el Mundial de 2030.

“Cuando piensas que este Mundial podría ampliarse a 64 equipos, creo que Estados Unidos puede manejarlo”, afirmó Giuliani en declaraciones recogidas por BBC Sport.

El funcionario señaló que, por ahora, el objetivo es concluir con éxito la Copa del Mundo de 2026, que organiza junto con México y Canadá, antes de pensar en presentar una candidatura formal.

Estados Unidos presume infraestructura para otro Mundial

Giuliani aseguró que Estados Unidos cuenta con una ventaja importante frente a otros posibles candidatos gracias a que ya dispone de estadios, infraestructura y experiencia para organizar un evento de esa magnitud.

“No hay un país mejor posicionado para albergar una Copa del Mundo que Estados Unidos”, afirmó.

También destacó que, a diferencia de otras sedes que deben invertir decenas de miles de millones de dólares en nuevas instalaciones, el costo para Estados Unidos es considerablemente menor porque la mayoría de los estadios ya existen.

La sede mundialista del 2038 aún no ha sido definida por la FIFA

La edición de 2030 será organizada por España, Portugal y Marruecos, aunque los partidos inaugurales se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar el centenario de la Copa del Mundo. En tanto, Arabia Saudita albergará el Mundial de 2034.

Si la FIFA aprueba el incremento a 64 selecciones y Estados Unidos decide presentar oficialmente su candidatura, el país buscaría organizar por segunda ocasión consecutiva una Copa del Mundo, ahora con el torneo más grande en la historia del futbol.