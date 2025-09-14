El papa León XIV cumple 70 años, el más joven en tres décadas en su primer año

Vaticano Fieles cantaron cumpleaños feliz al papa este domingo en la plaza de San Pedro (ANGELO CARCONI/EFE)

El papa León XIV agradeció este domingo las felicitaciones por su cumpleaños número 70, tras el rezo del Ángelus ante una plaza de San Pedro colmada de fieles, incluidos numerosos peruanos.

“Queridísimos, parece que saben que hoy cumplo setenta años”, admitió el pontífice con tono divertido al observar desde la ventana del Palacio Apostólico las pancartas con mensajes de cumpleaños desplegadas por los asistentes en la plaza vaticana.

“Doy las gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos quienes se han acordado en la oración”, declaró el pontífice, mientras una banda en la calle interpretaba el “cumpleaños feliz”.

Entre la multitud se destacó una amplia representación de la comunidad peruana residente en Roma, ya que León XIV posee también la nacionalidad peruana debido a sus años de misión y labor episcopal en el país. Una gran pancarta con los colores rojo y blanco de la bandera del Perú se desplegó en la plaza, con el mensaje ‘Feliz cumpleaños’ de parte de la ciudad de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, lugar donde fue obispo.

El pontífice estadounidense también recibió felicitaciones de figuras destacadas del ámbito eclesiástico y político de Italia, quienes valoraron sus llamados en favor de la paz.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, expresó en una carta su reconocimiento por el “enérgico llamado” del Papa a una “paz desarmada y desarmante” desde su elección, el pasado 8 de mayo.

“En estos últimos años ha crecido el temor de que el mundo se encamine por una pendiente peligrosa, impulsado por una lógica de dominación y cada vez más marcado por conflictos desgarradores”, lamentó el jefe del Estado italiano.

Además, el Vaticano prevé divulgar este domingo extractos de la primera entrevista que concedió el noveno soberano de la Ciudad del Vaticano desde su elección, en coincidencia con la presentación de su biografía “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, editada en Perú.

Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, es hijo de Louis, de ascendencia francesa e italiana, y de Mildred, de origen español.

El actual pontífice posee también nacionalidad peruana, adquirida tras sus años de misión en Sudamérica. Su pontificado inició el 8 de mayo y su primera celebración de cumpleaños como papa incluye una agenda intensa de actividades.

El más joven en tres décadas

Con estas 70 velas, León XIV es el papa más joven desde hace más de tres décadas, desde tiempos de Juan Pablo II, que fue elegido en 1978 a los 58 años y que alcanzó la misma edad en 1990.