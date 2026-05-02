Caen 26 por red de estafas digitales en Túnez; usaban redes sociales para lavar dinero

Red de estafas digitales en Túnez Autoridades detienen a 26 personas que enfrentan cargos por blanqueo de dinero y delitos informáticos.

La Policía Judicial de Túnez detuvo a 26 personas señaladas de integrar una red dedicada a estafas digitales y lavado de dinero, tras una investigación que incluyó denuncias de víctimas y seguimiento de operaciones fraudulentas.

De acuerdo con información difundida por la radio Mosaique FM, las autoridades lograron ubicar a los integrantes del grupo luego de reunir testimonios y otros datos que permitieron identificar su modo de operación y dar con su localización.

El esquema comenzaba en redes sociales y plataformas digitales, donde los implicados creaban perfiles y páginas falsas para ofrecer productos de distintas categorías a precios por debajo del mercado. Con esto, lograban atraer compradores y obtener sus datos personales y bancarios.

Una vez realizado el pago, que se hacía de forma inmediata, los estafadores no solo incumplían con la entrega del producto, sino que también intervenían las cuentas de las víctimas en las mismas plataformas.

Con ese acceso, se hacían pasar por la persona afectada y contactaban a alguno de sus conocidos. Ahí comenzaba una segunda fase del fraude: informaban que el supuesto dueño de la cuenta había sido detenido y pedían a ese contacto comunicarse con un “abogado”.

Ese falso representante legal solicitaba dinero urgente, bajo el argumento de pagar una multa para liberar al detenido. La transferencia debía hacerse de inmediato, aunque en realidad la situación era completamente inventada.

Tras los operativos, las autoridades aseguraron dos camiones, seis motocicletas, documentos falsificados utilizados para mover dinero, además de teléfonos celulares y equipos informáticos empleados para cometer los delitos.

Aunque no se detalló cuántas personas fueron afectadas ni el monto total del fraude, la policía confirmó que la red quedó completamente desmantelada.

Los detenidos enfrentan acusaciones por blanqueo de capitales, estafa, uso indebido de datos personales, ataques a sistemas informáticos y pertenencia a una organización criminal, entre otros cargos.