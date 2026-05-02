Díaz-Canel denuncia que Trump está ceca de cometer”un acto criminal" contra Cuba

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, junto al expresidente Raúl Castro (EFE)

Tensión EU-Cuba — En medio de las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que después de la guerra contra Irán Washington tomará el control de Cuba “casi de inmediato”, el mandatario de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel, lanzó este sábado un llamado a la comunidad internacional, para que determine si “se permitirá un acto criminal tan drástico”.

“El presidente de EU elevó sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”, denunció en redes sociales Díaz-Canel y agregó: “La comunidad internacional ha de tomar nota sobre estas acciones de barbarie cometidas por el mandatario estadounidense.

Díaz-Canel consideró que las amenazas de Trump contra la isla busca “satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”, al parecer en referencia a partes de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

El mandatario cubano señaló a manera de advertencia, que “ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”, (ya que) “tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional”, afirmó.



Díaz-Canel, denunció Trump elevó las amenazas de agresión militar contra la isla “a una escala peligrosa y sin precedentes”, y en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatrio cubano acusó que la retórica de Washington supone un salto cualitativo en el tono hacia La Habana.

ANTECEDENTE

El pasado 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” ante la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con “numerosos países hostiles”, de acoger a “grupos terroristas transnacionales” y de permitir el despliegue en la isla de “sofisticadas capacidades militares y de inteligencia” de Rusia y de China.

Sobre este punto y como medida de presión, EU anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

Las presiones de EU hacia Cuba han aumentado con el paso de los días, con advertencias de La Habana de que defenderá su integridad territorial. Miguel Díaz-Canel respondió que “esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”, destaca información de la agencia Russia Today.

Asimismo, el pasado 7 de marzo, Trump anunció que “un gran cambio pronto llegará a Cuba”, al agregar que está llegando “al final del camino”.

Además de las nuevas presiones contra la isla, EU mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

El pasado 1 de mayo, Washington redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.



Según la nueva orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno cubano se le bloquearán totalmente sus activos en EU.

Asimismo y en días pasados, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al Goibierno de M iguel Díaz-Canel de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos en su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.



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