Indignación por la cancelación del programa de Jimmy Kimmel: “¿Qué le pasa a EU?”

Censura El influencer de extrema derecha asesinado, Charlie Kirk, y el comediante censurado Jimmy Kimmel

La controvertida decisión de la cadena ABC de sacar del aire “indefinidamente” el programa nocturno del popular presentador Jimmy Kimmel por sus comentarios tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha generado una ola de indignación en Estados Unidos, por la descarada censura y la deriva autoritaria del gobierno republicano.

Jean Smart, a quien la serie ‘Hacks’ le acaba de hacer ganar su séptimo Emmy y que compartió pantalla con Kimmel en la misma, dijo estar “horrorizada” por la decisión de la cadena ABC de retirarlo de su parrilla de forma indefinida.

“Lo que dijo Jimmy era LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. Parece que la gente quiere proteger la libertad de expresión solo cuando cumple sus propósitos. ¿Qué le pasa a nuestro país?”, recalcó la intérprete en Instagram.

Kirk fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre en un acto al aire libre en una universidad de Utah. El acusado, Tyler Robinson, es un joven blanco de 22 años y Kimmel sugirió en su intervención que era republicano.

“La pandilla MAGA [de las siglas Make America Great Again, volvamos a hacer grande a EE.UU.] está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político”, dijo Kimmel el lunes.

“Se está censurando en directo”

Para el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, con la cancelación se está censurando a la población “en directo”: “Comprar y controlar plataformas mediáticas. Despedir a tertulianos. Cancelar programas. No son coincidencias. Está coordinado y es peligroso. El Partido Republicano no cree en la libertad de expresión”, dijo en X.

“Esta es quizás la primera administración en ilegalizar la comedia”, apuntó el congresista demócrata Ro Khanna.

El senado Chris Murphy, de Connecticut, fue un paso más allá, y alertó que probablemente se trataba del inicio de una campaña para “usar el asesinato de Charlie Kirk como pretexto para usar el poder de la Casa Blanca y eliminar a los críticos de Trump y a sus oponentes políticos”.

“Un momento grave en la historia de EU”

Entre los compañeros de Kimmel en la franja de los “late-night”, Michael Kosta, presentador de The Daily Show, colgó en sus historias de Instagram que “se trata de un momento grave en la historia de Estados Unidos”, ante el que las televisiones “deben pelear”.

El cómico Mike Birbiglia hizo un llamamiento a todos los compañeros del sector: “He pasado mucho tiempo en público y en privado defendiendo a cómicos con los que no estoy de acuerdo. Si eres humorista y no criticas la locura de retirar a Kimmel, ni te molestes en ofenderte más por los ataques a la libertad de expresión”, sostuvo en Instagram.

El sindicato de actores de Hollywood SAG-AFTRA subrayó que la sociedad “depende de la libertad de expresión”.

“La supresión de la libertad de expresión y las represalias por alzar la voz sobre asuntos de interés público van en contra de los derechos fundamentales en los que todos confiamos. La decisión de suspender Jimmy Kimmel Live! es un tipo de represión y represalia que pone en peligro las libertades de todos”, dijo en un comunicado en su web.

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, consideró que lo sucedido debería llegar a los tribunales: “Estados Unidos está destinado a ser un bastión de la libertad de expresión.Todos, en todo el espectro político, deberían alzar la voz para detener lo que le está pasando a Jimmy Kimmel. Se trata de proteger la democracia”, apuntó en esa misma red.

Pero no todos opinan igual, empezando por el propio presidente Trump.

“Despidieron a Jimmy Kimmel principalmente por sus malos índices de audiencia, más que por cualquier otra cosa. Dijo algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk. Y Jimmy Kimmel no es una persona con talento. Tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo”, dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Trump anima a que siga la purga

No contento, mandó otro mensaje en el que animaba a que también fueran despedidos otros comediantes críticos con su persona, como Seth Meyers y Jimmy Fallon.

“Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Háganlo, NBC!“, completó.