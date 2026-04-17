Renuncia el jefe interino de ICE; supervisaba deportaciones masivas de Trump

Todd Lyons testificó ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes (EFE)

Migración — Horas después de haber testificado ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde respondió a preguntas de los legisladores sobre el número sin precedentes de muertes de migrantes bajo custodia del personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y los planes futuros de la agencia para el espacio de detención, el director interino de este dependencia, Todd Lyons, presentó su carta de renuncia ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, luego de haber sido el encargado de supervisar el plan de deportaciones masiva en la actual administración de Donald Trump.

La decisión de Lyons fue adelantada por el titular de Seguridad Nacional en un comunicado en el que se refirió al jefe de ICE como “un gran líder” y quien el jueves le presentó su carta de renuncia, cargo que dejará oficialmente el próximo 31 de mayo.La polémica sobre Todd Lyons se ha centrado en las muertes de al menos medio centenar de migrantes detenidos y bajo custodia del ICE en sus centros en lo que va del año, de acuerdo con datos oficiales.

Redadas contra migrantes ordenadas por Trump, en la mira internacional por violación a Derechos Humanos (Archivo)

Lyons dirigió redadas masivas ordenadas por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, donde diferentes organizaciones de derechos humanos reportaron múltiples violaciones y en enero dos ciudadanos estadounidenses fallecieron por disparos de agentes migratorios en Mineápolis.

Con la salida de Lyons, el puesto para dirigir la agencia queda vacante y desde la administración de Barack Obama (2009-2017) no se ha designado a un director de ICE votado por el Senado.

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