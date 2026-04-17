María Corina Machado califica de “gran error” que España quite sanciones a Venezuela

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), entregó la Llave de Oro de la Ciudad a la nobel de la paz y opositora venezolana María Corina Machado (EFE)

Reclamo — La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su inconformidad con España, por levantar las sanciones a Venezuela, lo que calificó “un gran error” e instó a mantener la presión sobre el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez hasta que regrese la democracia al país.

“Si precisamente Delcy Rodríguez ha comenzado a llevar acciones que empiezan a permitir cierta apertura es porque tiene presión y fuerza. (...) Si se le quita esa supervisión y ese seguimiento, van a regresar a sus prácticas previas de más represión”, declaró María Corina Machado al medio español Telecinco, en su primera entrevista concedida en directo en Madrid.

María Corina Machado, la figura más visible de la posición venezolana, dijo que aunque el camino hacia la democracia en Venezuela se ha abierto, “el régimen sigue aún en el poder” y hay que mantener la supervisión durante esta transición “indetenible”.

Las acciones que están emprendiendo desde el Gobierno de Rodríguez, que asumió la presidencia venezolana tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, del que era la número dos, “no las están haciendo voluntariamente”, aseguró.

Corina Machado resaltó que en el gobierno de Delcy Rodríguez “están siguiendo instrucciones, atendiendo a ese espíritu de supervivencia que es la esencia de toda estructura criminal”, dijo.

En el mismo tenor, la venezolana explicó que en esta vista a España, “no está previsto” un encuentro con el jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, por varios factores, entre ellos, señaló de forma indirecta, porque esa invitación no se ha producido.

La nobel de la paz también se refirió a otro destacado exlíder socialista español, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del que dijo que ha gestionado sus vínculos y supuesta mediación en Venezuela de forma “poco transparente y poco conveniente”.

“Yo no conozco al señor Zapatero y la verdad es que creo que la forma como ha manejado (su relación con el régimen y su autoproclamada mediación en el país) ha sido muy poco transparente y poco conveniente. Ahora, la historia juzgará, porque todo se va a saber”, dijo la venezolana.

Machado añadió que ella nunca ha querido conocer a Zapatero durante sus visitas al país sudamericano y que sobre las aspiraciones en ese sentido del exmandatario socialista “no puedo hablar”.

En otra entrevista grabada previamente en la cadena Atresmedia, la venezolana cuestionó el papel mediador de Zapatero y aseguró que el contenido de sus visitas a Venezuela, aunque desconoce su contenido, “no han sido en favor de la transición a la democracia”.

La Crónica de Hoy 2026