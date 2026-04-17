Polémica en Nueva York: La colaboración de la policía con ICE desata críticas de posible abuso y discriminación

Colaboración entre policías de Nueva York y ICE Legal Aid Society advierte riesgos para comunidades migrantes y pide establecer límites claros.

La propuesta de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, para permitir que policías locales colaboren con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en casos específicos ya provocó una reacción inmediata de organizaciones defensoras de derechos civiles, que advierten posibles consecuencias para comunidades migrantes.

Alertan sobre riesgos de discriminación

La Legal Aid Society, considerada la organización de asistencia legal más grande y antigua del país, señaló que dar margen a este tipo de cooperación podría abrir la puerta a prácticas discriminatorias.

En su posicionamiento, alertó que permitir a autoridades locales decidir cuándo colaborar con instancias migratorias implica riesgos de abuso y trato desigual.

El plan de Hochul contempla que la policía pueda coordinarse con el ICE cuando exista “causa probable” de que una persona esté involucrada en delitos graves o violentos. Sin embargo, para organizaciones civiles, ese criterio deja espacio a interpretaciones amplias.

Organizaciones migrantes alzan la voz

Desde Nueva York, agrupaciones como Immigrant Defense y Se Hace Camino Nueva York también cuestionaron la medida, al considerar que podría normalizar la colaboración entre autoridades locales y migratorias, algo que históricamente ha sido motivo de tensión en comunidades de inmigrantes.

La Legal Aid Society advirtió que una política de este tipo puede debilitar la confianza de las personas migrantes hacia instituciones públicas, lo que impactaría directamente en la denuncia de delitos, el acceso a servicios y la relación con autoridades.

Proponen alternativa: “New York for All”

Como alternativa, la organización planteó que se avance en la aprobación de la ley conocida como “New York for All”, una iniciativa que busca establecer límites claros a la cooperación entre policías locales y autoridades migratorias, con el objetivo de proteger derechos y garantizar el debido proceso.

El debate ocurre en un momento complejo, ya que la propuesta forma parte de las discusiones del presupuesto estatal, cuya aprobación se mantiene pendiente. Además, el tema migratorio ha cobrado relevancia tras incidentes recientes en Estados Unidos relacionados con operativos de agentes federales.

Por ahora, la iniciativa de Hochul sigue en análisis, mientras crece la presión de organizaciones que piden reglas más claras para evitar abusos y garantizar que las comunidades migrantes no queden en una situación de mayor vulnerabilidad.