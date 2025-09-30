Trump difunde video racista con estereotipos mexicanos creado con IA en víspera del cierre del Gobierno

Estados Unidos Imagen del video difundido por Trump en el que aparece el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero y un bigote al estilo mexicano, junto al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un video un video racista en las redes sociales, generado por inteligencia artificial en el que se muestra al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero y un bigote al estilo mexicano, y al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, hablando con una voz falsa.

Jeffries y Schumer se habían reunido con Trump apenas unas horas antes en la Casa Blanca para discutir el inminente cierre del Gobierno.

En el video, Schumer aparece defendiendo que los inmigrantes indocumentados obtengan “atención médica gratuita” porque podrían usar sus votos en las próximas elecciones.

Mientras suena música de mariachi de fondo en el video, la falsa voz de Schumer dice: “No hay forma de endulzarlo: a nadie le gustan ya los demócratas”.

La voz falsa continúa haciéndose eco de falsas afirmaciones del Partido Republicano sobre las políticas demócratas y critica a los líderes progresistas a los que tilda de “woke”.

Poco después de que Trump publicara el video, Jeffries escribió en X: “La intolerancia no te llevará a ninguna parte. Cancelen los recortes. Reduzcan el costo. Salven la atención médica. No vamos a dar marcha atrás”.

Schumer hizo lo propio momentos después, y declaró en X: “Si crees que tu cierre es una broma, esto demuestra lo que todos sabemos: no se puede negociar. Solo se pueden hacer berrinches”.

La reunión en la Casa Blanca entre Trump y los dos líderes demócratas también contó con la participación del líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Pero terminó sin acuerdo. Se prevé que el financiamiento del Gobierno se agote para la medianoche de este martes. Los líderes demócratas han exigido negociaciones sobre el financiamiento de la atención médica a cambio de mantener el Gobierno en funcionamiento.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Schumer calificó a Trump como quien tiene la última palabra y dijo: “Si acepta algunas de las cosas que pedimos, que creemos que el pueblo estadounidense apoya en materia de atención médica y en las rescisiones, puede evitar un cierre, pero todavía hay grandes diferencias entre nosotros”.