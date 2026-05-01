Crece la ola de agresiones contra judíos en Londres; comunidad pide acciones rápidas

Ola de agresión a judíos en Reino Unidos

Un hombre en Reino Unido es señalado por apuñalar a dos miembros de la comunidad judía en el barrio de Golders Green, al norte de Londres, continúa detenido y enfrentando cargos por intento de asesinato, en medio de conflictos por varios ataques recientes contra este grupo.

El acusado, identificado como Essa Suleiman, de 45 años y origen somalí, compareció ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se le imputaron dos cargos por intento de asesinato y uno más por posesión de arma blanca en la vía pública. El caso fue turnado a la corte penal de Old Bailey, donde se prevé una audiencia el próximo 15 de mayo.

El ataque ocurrió en plena calle y dejó heridos a Shloime Rand, de 34 años, y a Norman Shine, de 76. Testigos señalaron que el agresor fue visto corriendo con un cuchillo e intentando atacar a personas judías, hasta que fue contenido por voluntarios de seguridad antes de ser detenido por la policía.

Autoridades antiterroristas encabezan la investigación. La comandante Helen Flanagan afirmó que buscan garantizar justicia para las víctimas y pidió evitar especulaciones mientras el proceso sigue su curso.

Aumento en los ataques a judíos

Este hecho no es aislado. En las últimas semanas, Reino Unido ha registrado varios incidentes contra la comunidad judía. Entre ellos, el incendio de ambulancias de la organización Hatzola en marzo en el mismo barrio de Golders Green, así como intentos de ataque a sinagogas y actividades sospechosas como el sobrevuelo de drones cerca de la embajada de Israel.

Incluso, la policía informó de la detención de un hombre de 37 años en Devon, sospechoso de preparar actos terroristas relacionados con estos hechos. En total, suman 26 personas arrestadas por distintos ataques, de las cuales ocho ya enfrentan cargos formales por incendios provocados.

La tensión también se alimenta de antecedentes más graves; el impacto de estos hechos ha llegado al ámbito político. El primer ministro Keir Starmer condenó el ataque reciente, pero durante una visita a Golders Green fue recibido con abucheos por parte de habitantes que exigen mayor protección. “Keir Starmer, Jewish harmer” y “Starmer es un traidor” fueron algunas de las consignas lanzadas por manifestantes.

La comunidad judía se reúne en Londres y pide a Starmer acción ante auge del antisemitismo (Luis Campello/EFE)

Comunidad judía pide acciones concretas

En paralelo, cerca de 300 personas se reunieron frente a la residencia oficial en Downing Street para exigir un plan más sólido contra el antisemitismo. “El odio a los judíos es ahora una emergencia nacional”, se leía en algunas pancartas.

Ante este escenario, el Gobierno británico elevó el nivel de amenaza terrorista de “considerable” a “grave”, lo que implica que un ataque es altamente probable. Además, anunció una inversión de 25 millones de libras para reforzar la seguridad en sinagogas, escuelas y centros comunitarios.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, pidió a la población mantenerse alerta y reportar cualquier situación sospechosa, mientras que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, adelantó que se incrementará la presencia policial en zonas con alta concentración de población judía.

El caso del atacante detenido se convierte así en un punto más dentro de una cadena de hechos que han puesto en alerta a las autoridades y a la comunidad, en un momento donde la seguridad y la convivencia social vuelven a estar bajo presión.