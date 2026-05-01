Trump endurece sanciones contra Cuba y apunta a sectores clave de su economía

Trump WASHINGTON (United States) (JIM LO SCALZO / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que intensifica las sanciones contra el gobierno de Cuba, ampliando su alcance a empresas y personas tanto estadounidenses, como extranjeras que operen en sectores estratégicos para el ingreso de divisas en la isla.

Las medidas apuntan directamente a áreas clave para la economía cubana, como energía, defensa, minería y servicios financieros.

De acuerdo con la orden, cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el régimen de Cuba podría enfrentar el bloqueo total de sus activos en Estados Unidos.

Presión

Uno de los puntos más duros de la medida es su alcance internacional, pues la Casa Blanca advirtió que bancos extranjeros que faciliten transacciones con actores sancionados podrían perder acceso al sistema financiero estadounidense, incluyendo operaciones en dólares o cuentas en Wall Street.

Esto marca un endurecimiento en la política hacia la isla, al extender las sanciones más allá de funcionarios del gobierno cubano y alcanzar a empresas, ejecutivos e incluso terceros países.

Argumento político

En la orden ejecutiva, Trump justificó la decisión al señalar que el gobierno cubano representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, además de contradecir los valores democráticos.

Las sanciones entraron en vigor de inmediato, bajo el argumento de evitar que los recursos puedan ser transferidos antes de su aplicación.

La medida fue respaldada por legisladores estadounidenses de origen cubano, como María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes celebraron el endurecimiento de la política hacia La Habana.

Más presión sobre la isla

Esta decisión se suma a otras acciones recientes, como restricciones energéticas y el endurecimiento del bloqueo, en un contexto donde la administración estadounidense ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano e incluso ha sugerido la necesidad de un cambio de régimen.

El impacto de estas medidas podría sentirse no solo en la economía de la isla, sino también en sus relaciones comerciales internacionales.