Derechos laborales de desaparecidos deben ser traspasados a familiares, demanda en iniciativa diputada de MC

CDMX — México debe ampliar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas que hayan tenido un trabajo formal, y garantice en la práctica el acceso pleno a pensiones, vivienda y seguridad social.

De acuerdo con una iniciativa de ley, la diputada Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano, las familias de las víctimas de desaparición, que en el país son más de 115 mil personas registradas en ese estatus o no localizadas, no deben ser revictimizadas por vacíos legales que les impiden acceder a pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, seguridad social vitalicia o liberación de créditos de vivienda.

“De nada sirve que existan decenas de leyes si en la práctica las familias no son reconocidas como víctimas colaterales, y siguen excluidas de sus derechos más básicos. Con esta iniciativa damos un paso firme para que ninguna familia quede en el limbo legal cuando enfrenta la desaparición de un ser querido”, destaca la legisladora.

Claudia Salas enfatizó que uno de los vacíos más graves es el estatus jurídico de las personas desaparecidas, que niega derechos a familiares.

“El derecho a obtener una pensión es imprescriptible. Si la persona desapareció hace 10, 15 años, o cualquier tiempo transcurrido, no pierde derechos y sus familiares pueden ejercerlos. Esta iniciativa hará que, mediante el acta de Declaración Especial de Ausencia, se destraben los trámites que son negados en las instituciones de seguridad social al no contar con un Acta de Defunción de las personas desaparecidas”.

La diputada emecista indica que entre los ejes de la propuesta destacan: Reconocer a la persona desaparecida como sujeto de derecho mediante la ⁠Declaración Especial de Ausencia. Además, asegurar prestaciones económicas a sus beneficiarios, equivalentes a una pensión de viudez, orfandad o ascendencia.

Propone establecer que la atención médica otorgada por IMSS e ISSSTE sea vitalicia para las familias.

Incluso, incorporar coberturas hipotecarias que liberen el gravamen en caso de desaparición y garantizar acceso a pensiones y no sólo al retiro parcial de fondos de ahorro.

Esta iniciativa, aseguró la legisladora, cuenta con el respaldo de diversas fracciones parlamentarias, lo que refleja el interés y compromiso de las y los diputados, y fortalece su viabilidad al consensuar la necesidad de proteger a las familias de las víctimas de desaparición forzada.

Claudia Salas subrayó la presencia de Gerardo Martínez Chávez, en representación del contador y abogado Ricardo Javier Sánchez García, presidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, A.C., con quienes, dijo, se ha trabajado de manera conjunta para identificar vacíos legales en materia de seguridad social.

“Con esta iniciativa, en materia de vivienda se pretende que las y los beneficiarios de las personas desaparecidas que tuvieran un crédito de Infonavit vigente, gocen de la libertad de gravamen pendiente y se les otorgue la propiedad en favor”, expone.

“No se trata sólo de legislar. Se trata de garantizar justicia, dignidad y paz para quienes hoy viven en la incertidumbre. La desaparición forzada no sólo arrebata vidas: también arrebata el futuro. Nuestra convicción es clara: la justicia social no puede esperar”.

La propuesta de la emecista implica reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE y la Ley del Infonavit.Derechos laborales de desaparecidos deben ser traspasados a familiares, demanda en iniciativa diputada de MC.