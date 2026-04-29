Zoé Robledo da la bienvenida a 205 especialistas que fortalecerán atención médica en Querétaro

Zoé Robledo, director general del IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo, dio la bienvenida a 205 especialistas que fortalecerán atención médica en Querétaro

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), autoridades del gobierno de Querétaro dieron la bienvenida a 205 médicas y médicos de 32 especialidades para fortalecer la atención médica y laborar en Hospitales Generales y Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Informó que el IMSS atiende al 61% de la población queretana, ya que de los 2 millones 700 mil habitantes, el instituto da servicio a un millón 600 mil personas, e incluso señaló que el año pasado, el IMSS brindó 2 millones 361 mil consultas de medicina familiar y 620 mil consultas de especialidad.

Asimismo, reconoció la labor de 1,533 especialistas del Seguro Social en Querétaro y resaltó que la plantilla ha crecido, porque se han abierto más plazas y cubierto las vacantes, en respuesta al incremento en la demanda de servicios de la derechohabiencia, que tiene que ver con el aumento al salario mínimo, y comparó que

“el salario base de cotización en Querétaro era de 402 pesos diarios en 2018, lo que cotizan los trabajadores asegurados en el IMSS es de 715 pesos diarios, uno de los más altos del país”.

En su oportunidad, en representación del gobernador queretano Mauricio Kuri González, la secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, afirmó que las metas más importantes, como la salud, no se alcanzan en solitario, sino que se construyen en equipo todos los días, con entrega y vocación, al tiempo que celebró la incorporación de médicas y médicos especialistas al IMSS en aquella entidad.