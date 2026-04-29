Rocha Moya responde acusaciones de narcotráfico: “demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”

Rocha Moya responde acusaciones de narcotráfico

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se pronunció en su cuenta de X rechazando “categóricamente” las acusaciones por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico y tráfico de armas.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, precisó el mandatario en redes sociales.

Asimismo, indicó que este “ataque” no es únicamente contra él, sino al movimiento morenista de la Cuarta Transformación, “a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.

“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, agregó Rocha Moya.

Asimismo, finalizó destacando que, con “el valor y la dignidad que nos caracterizan”, demostrarán la falta de sustento de las acusaciones de Estados Unidos.

¿Quiénes son los acusados por Estados Unidos por narcotráfico?

Los acusados por la Fiscalía de NY son Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Jefe de Investigación criminal de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez, A/K/A “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, hasta 2024 exjefea de la Policía estatal; José Antonio Dionisio Hipolito, Alias “Tornado”, fue segundo al mando de la Policía estatal; Juan De Dios Gamez Mendivil, alcalde activo de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán, alias “Juanito”, con delitos de tráfico de drogas y conexos con armas.

El gobernador Rocha Moya es señalado de haber ofrecido protección a los “Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos del “Chapo” Guzmán, además de posesión de armas como metralletas.

Además del mandatario estatal, está acusado de narcotráfico el actual senador morenista, Enrique Inzunza.