“Yo salve TikTok, me deben una”: mensaje directo de Trump para los jóvenes

Defiende a TikTok

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al publicar su primer video en TikTok desde que regresó a la Casa Blanca. En el clip, que rápidamente se volvió viral, el mandatario se dirigió directamente a los jóvenes con un mensaje provocador:

“A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”, dijo Trump mirando a cámara desde su oficina presidencial.

Un video viral desde el Despacho Oval

El video superó el millón de visualizaciones en tan solo tres horas. Además, acumula más de 147,000 me gusta, 6.000 comentarios y ha sido compartido más de 7.000 veces.

Esta es la primera publicación del mandatario en TikTok desde las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, cuando venció a la candidata demócrata Kamala Harris.

El regreso ocurre pocos días después de que el presidente firmara una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento seguro y legal de la aplicación en territorio estadounidense, tras alcanzar un acuerdo con su empresa matriz ByteDance, con sede en China.

Nueva administración de TikTok en EU

En 2024, el Congreso de Estados Unidos determinó que TikTok debería cerrar en el país si no se aseguraba una operación independiente de su matriz china, con el objetivo de proteger la seguridad nacional y evitar que Pekín tuviera acceso a los datos de los usuarios estadounidenses.

Gracias al nuevo acuerdo, la empresa Oracle será la encargada de supervisar el algoritmo y la seguridad de la aplicación en su versión estadounidense, garantizando que los servidores y la gestión de datos permanezcan bajo control nacional.

La Casa Blanca también se une a TikTok

En medio de este nuevo escenario, la Casa Blanca abrió su propio perfil oficial en TikTok, celebrando así el regreso de la plataforma a la normalidad en Estados Unidos.

Trump aprovechó el momento para acercarse a los votantes más jóvenes, usando un tono más relajado y humorístico, muy distinto al de su primera administración, cuando había intentado prohibir la aplicación por motivos de seguridad.