Miles de personas se reunieron para conmemorar a victimas del ataque de Hamás a Tel Aviv

Conmemoración de las victimas del ataque de Hamás a Tel Aviv (@drill_josh/X)

Cientos de miles de personas se reunieron la noche de este martes en el parque Yarkon, recinto al aire libre más grande de Tel Aviv, para conmemorar a las victimas, rehenes y supervivientes del ataque del 7 de octubre de hace dos años por parte de Hamás.

El gobierno de Netanyahu no organizó ningun evento oficial, este fue organizado por los familiares de los fallecidos.

El encuentro en Yarkon, fue promovido por el movimiento Kumu compuesto (según medios locales) por familias afectadas por el 7 de octubre y que buscan presionar por un cambio en el gobierno de Israel.

El evento, retransmitido también en directo desde la Plaza de los Rehenes, reunió a cientos de miles de israelíes quienes guardaron un minuto de silencio por las víctimas y escucharon actuaciones musicales.

Por su parte, Netanyahu aseguró este martes en su primer declaración pública tras la festividad judía del Sucot, que el país afronta días críticos a fin de lograr los objetivos de la actual ofensiva bélica en Gaza, que hoy cumple dos años.

“Ciudadanos de Israel, nos encontramos en días decisivos. Seguiremos trabajando para lograr todos los objetivos de la guerra: el regreso de todos los secuestrados, la eliminación del régimen de Hamás y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel”, indicó la Oficina del primer ministro en un comunicado. (Con información de EFE)