El “Partido de las Cucarachas”: el movimiento juvenil que nació de un insulto y hoy moviliza a la Generación Z en India

Simpatizantes de "Cockroach Janta Party" MUMBAI (India), 24/07/2026 (DIVYAKANT SOLANKI/EFE)

Lo que comenzó como una respuesta satírica a un insulto ya obligó al Gobierno de India a sentarse a negociar con sus impulsores. El “Partido de las Cucarachas”, pasó en apenas dos meses de ser un meme en redes sociales a convertirse en uno de los movimientos juveniles más importantes del país.

Desde hace unos meses, miles de estudiantes y jóvenes han salido a las calles de distintas ciudades de India bajo el nombre de Cockroach Janta Party (CJP), un movimiento político-satírico que nació en redes sociales y que hoy exige reformas educativas, mayor rendición de cuentas y la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras los escándalos por filtraciones e irregularidades en exámenes nacionales.

El movimiento encontró terreno fértil en una generación que enfrenta un mercado laboral cada vez más competitivo. En India, millones de jóvenes dependen de los exámenes nacionales para acceder a la universidad o a un empleo público, por lo que cualquier irregularidad pone en duda una de las principales vías de movilidad social para las familias. La filtración del examen NEET terminó convirtiéndose en el catalizador de un malestar que ya existía por el desempleo y la percepción de que las instituciones no ofrecen igualdad de oportunidades.

El origen: un comentario que desató la indignación

El movimiento del Partido Popular de las Cucarachas surgió el 16 de mayo de 2026, un día después de que el presidente del Tribunal Supremo de India, Surya Kant, comparara durante una audiencia judicial a jóvenes desempleados y activistas de redes sociales con “cucarachas” y “parásitos de la sociedad”.

La declaración provocó una ola de críticas y, en respuesta, el estratega de comunicación Abhijeet Dipke publicó una propuesta irónica: si los llamaban cucarachas, entonces podían organizar su propio partido político.

Así nació el Cockroach Janta Party, cuyo nombre también hace referencia, en tono de parodia, al gobernante Bharatiya Janata Party (BJP). Lo que inició como una sátira rápidamente comenzó a sumar simpatizantes.

La comunidad y la afiliación

Aunque el nombre pueda parecer una broma, el CJP no es un partido político registrado, sino un movimiento impulsado principalmente por integrantes de la Generación Z que ha utilizado el humor, los memes y las redes sociales para visibilizar problemas que afectan a millones de jóvenes, como el desempleo, la corrupción y la falta de oportunidades.

Ese tono satírico también queda reflejado en su proceso de “afiliación”. En su página oficial, el movimiento afirma que no importa la religión, la casta o el género de quien quiera unirse, pero sí establece cuatro “requisitos”:

Estar desempleado “por elección o por fuerza” Ser “perezoso” —aunque solo físicamente— Pasar al menos 11 horas al día en internet y ser capaz de “despotricar profesionalmente” Siempre hacer críticas que sean honestas y estén dirigidas a problemas reales.

Requisitos para unirte al "Cockroach Janta Party"

Más que condiciones de ingreso reales, se trata de una forma de ironizar sobre los estereotipos con los que suelen describirse a los jóvenes.

Del internet a las calles

En cuestión de días, las cuentas del movimiento alcanzaron decenas de millones de seguidores y cientos de miles de personas se registraron como integrantes en su página web.

Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de "Cockroach Janta Party"

Sin embargo, el fenómeno dejó de ser exclusivamente digital cuando comenzaron las concentraciones en Jantar Mantar, en Nueva Delhi, donde estudiantes y organizaciones juveniles exigieron una investigación por las filtraciones del examen nacional NEET y otras irregularidades en el sistema educativo.

Las protestas crecieron durante las siguientes semanas y lograron extenderse a otras ciudades del país.

La movilización también sumó el respaldo del reconocido activista Sonam Wangchuk, quien inició una huelga de hambre para exigir la renuncia del ministro de Educación. Tras permanecer 21 días consumiendo únicamente agua y sal, fue hospitalizado por las autoridades, mientras el movimiento denunció uso excesivo de la fuerza y detenciones contra manifestantes.

Simpatizantes de Cockroach Janta Party MUMBAI (India), 24/07/2026 (DIVYAKANT SOLANKI/EFE)

Un movimiento que encontró una causa común

Aunque el nombre del movimiento nació como una burla, sus demandas se centran en problemas concretos.

Las protestas comenzaron después de que salieran a la luz filtraciones del examen NEET, una de las pruebas de acceso a la universidad más importantes del país, así como irregularidades en la calificación de evaluaciones nacionales, situaciones que afectaron a millones de estudiantes y reavivaron el descontento por la transparencia del sistema educativo.

Con el paso de las semanas, las exigencias se ampliaron para incluir reclamos en aspectos que los jóvenes enfrentan a diario, como el desempleo, la corrupción y una mayor rendición de cuentas de las instituciones públicas.

Incluso el manifiesto del movimiento combina propuestas serias con un tono satírico. Entre ellas plantea una mayor representación política para las mujeres, reformas al sistema electoral y medidas para fortalecer la independencia de los medios de comunicación.

La respuesta del gobierno

Las manifestaciones se intensificaron conforme aumentó la presencia policial. Miles de estudiantes intentaron marchar hacia el Parlamento durante la sesión legislativa de julio, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos y cargas policiales, imágenes que rápidamente se viralizaron y provocaron nuevas protestas de solidaridad en distintas regiones del país.

Mientras los organizadores denunciaron represión, el ministro de Educación prometió impulsar reformas y responder a las demandas relacionadas con los exámenes nacionales.

Jagat Prakash Nadda NEW DELHI (India), 24/07/2026 (RAJAT GUPTA/EFE)

Negociaciones

El crecimiento del movimiento ha obligado al Gobierno del primer ministro Narendra Modi a abrir un canal de diálogo con sus representantes. Este viernes 24 de julio, dirigentes del CJP acudieron a una reunión con funcionarios del Gobierno, aunque dejaron claro que no retirarán su principal exigencia: la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quien responsabilizan políticamente por las filtraciones e irregularidades detectadas en exámenes nacionales.

Aunque el Gobierno ha prometido crear tribunales especiales, endurecer las sanciones por fraude y realizar cambios en el Ministerio de Educación, los organizadores consideran insuficientes esas medidas y sostienen que debe existir una responsabilidad política por la crisis educativa.

Las negociaciones se desarrollan mientras continúan las protestas estudiantiles y las autoridades mantienen restricciones en algunas zonas de Nueva Delhi, incluida la suspensión temporal del internet móvil alrededor de Jantar Mantar, principal punto de concentración de los manifestantes.

Supporters of the Cockroach Janta Party protest in Mumbai MUMBAI (India), 24/07/2026 (DIVYAKANT SOLANKI/EFE)

Más que un fenómeno viral

Analistas consultados por medios internacionales consideran que el éxito del denominado “Partido de las Cucarachas” no radica únicamente en el uso de memes o humor político, sino en haber logrado canalizar el descontento de una generación alrededor de problemas compartidos.

A diferencia de otros fenómenos virales en internet, el movimiento consiguió trasladar la conversación digital a las calles y extender las movilizaciones más allá de Nueva Delhi, convirtiéndose en una de las mayores expresiones de inconformidad juvenil registradas no solo en India sino en el mundo en los últimos años.

El caso del Cockroach Janta Party también refleja una transformación en la forma en que la Generación Z participa en política. Lejos de los partidos tradicionales, muchos jóvenes utilizan el lenguaje de internet como los memes, la sátira y los videos virales para organizarse y llamar la atención sobre problemas públicos. En India, esa estrategia logró trascender las redes sociales y convertirse en un movimiento capaz de movilizar a miles de personas.