Tropas israelíes inician su retirada de la devastada Gaza

Tanques israelíes llegan a un punto de concentración tras retirarse de la Franja de Gaza (EFE)

Fin de la guerra — Horas después de que desde Egipto se informó sobre la firma de la primera fase del acuerdo de alto el fuego y fin de la Guerra en Gaza, este viernes en la región de Khan Younis, en el sur de la Franja, comenzó la retirada de tropas israelíes de la zona oriental de Palestina.

Reportes de agencias internacionales, entre ellas Reuters, destacaron que en el campamento de Nusseirat algunos soldados israelíes desmantelaron su centro base y se dirigieron al este hacia la frontera israelí, aunque otras tropas permanecieron en la zona después de que se escucharan disparos en las primeras horas del viernes.

Palestinos en la zona que se alistan para regresar a sus hogares en Gaza señalaron a que fuerzas israelíes se retiraron de la carretera que bordea la costa mediterránea hacia la ciudad de Gaza, como parte de la retirada anunciada por el gobierno de Benjamín Netanyahu.

REGRESO A CASA

“En cuanto supimos la noticia de la tregua y el alto el fuego, nos alegramos mucho y nos preparamos para regresar a la ciudad de Gaza, a nuestros hogares. Claro que no hay casas, ya que fueron destruidas”, señaló a periodistas Mahdi Saqla, de 40 años, quien acompañado de sus familiares emprendió el regreso a Gaza, para volver a levantar su hogar.

Este palestino que no ocultó su emoción por el fin de esta guerra, resaltó que es motivo de felicidad el regresar a donde estaban nuestros hogares, incluso entre los escombros. Eso también es una gran alegría. Llevamos dos años sufriendo, desplazados de un lugar a otro y tendremos que comenzar de cero, pero felices de que esta guerra haya terminado.

Otro palestino que se apresuró a regresar a la Franja de Gaza apenas conoció que la guerra había puesto fin con el acuerdo entre Israel y Hamás fue Ismail Zayda, un joven de 40 años residente del distrito Sheikh Radwan, quien expresó su felicidad de regresar a la zona que ha habitado desde que nació. “Gracias a Dios, mi casa sigue en pie”, expresó con lagrimas a punto de brotar de sus ojos, pero también reveló tristeza por la devastación en la zona. “El lugar está destruido, las casas de mis vecinos están destruidas, distritos enteros han desaparecido”, indicó.

