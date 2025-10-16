Fentanilo disfrazado de azúcar: así la rebajan los narcos, según la DEA

Los cárteles del narcotráfico han encontrado en el fentanilo rebajado con azúcar, a veces con forma de dulces, una manera de extender sus ganancias de acuerdo con las autoridades estadounidenses.

En el informe anual de fentanilo realizado por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), correspondiente al año fiscal 2023, la principal sustancia reportada con fentanilo fueron diferentes tipos de azúcares.

De acuerdo con el mismo informe, la prevalencia de los azúcares ha cambiado ligeramente en comparación con el informe del 2021.

A su vez, otras de las sustancias identificadas con presencia de fentanilo son: Manitol (67%); Inositol (23%); Xilazina (21%); Lactosa (16%); Fluorofentanilo (15%); Lidocaína (11%).

Con un 69% se identificaron en la categoría de “Otras” sustancias como cafeína, tramadol y heroína, entre otras.

¿En qué consiste el Annual Fentanyl Report (Informe anual de fentanilo)?

El Informe anual de fentanilo corresponde a información recabada a través de muestras de fentanilo analizadas en los laboratorios de la Oficina de Ciencias Forenses de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Estas muestras son recabadas mediante las diferentes incautaciones nacionales de fentanilo. Las cuales, posteriormente se identifican y cuantifican en los laboratorios regionales del sistema de laboratorios.