Automóvil embiste a peatones al norte de Italia: reportan 8 heridos, cuatro de ellos graves

Accidente en la ciudad de Módena al Norte de Italia Testigos aseguran que el vehículo circulaba a alta velocidad y que el hombre intentó atacar con un cuchillo a quienes trataron de frenarlo.

Una tarde de caos se vivió este sábado en Módena, al norte de Italia, luego de que un automóvil arrollara a varios peatones en pleno centro de la ciudad, dejando al menos ocho personas heridas, varias de ellas en estado crítico.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo avanzaba a gran velocidad por la zona de Largo Porta Bologna cuando impactó contra varias personas que caminaban por el lugar.

Después del atropellamiento, el automóvil terminó incrustado contra el escaparate de una tienda.

Tras el choque, el conductor bajó del auto e intentó escapar. En medio de la confusión, sacó un cuchillo y trató de atacar a una persona que buscaba detenerlo.

Testigos señalaron que varios ciudadanos comenzaron a perseguirlo hasta lograr someterlo antes de la llegada de la policía.

Las autoridades identificaron al detenido como Salim El Koudri, un hombre de 31 años, ciudadano italiano de segunda generación y con familia de origen marroquí.

Según medios locales, nació en Seriate, en la provincia de Bérgamo, aunque actualmente residía en la zona de Módena. También trascendió que no contaba con antecedentes penales y tenía estudios en economía.

Accidente en la ciudad de Módena al Norte de Italia Testigos aseguran que el vehículo circulaba a alta velocidad y que el hombre intentó atacar con un cuchillo a quienes trataron de frenarlo.

El departamento de salud local informó que entre los lesionados hay cinco mujeres y tres hombres. Dos mujeres de 53 y 69 años fueron trasladadas en estado grave al hospital de Baggiovara, junto con un hombre de 69 años que sufrió heridas de menor gravedad.

Al Hospital Maggiore de Bolonia ingresaron otra mujer de 55 años y un hombre de 52 con lesiones críticas. Sobre la mujer de 55 años, el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, explicó que sufrió daños severos en las piernas tras quedar prensada contra un escaparate y podría enfrentar la amputación de ambas extremidades.

Otras tres personas, de 27, 47 y 71 años, también permanecen hospitalizadas, aunque fuera de peligro.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades italianas intentan determinar si el conductor actuó de manera deliberada o bajo algún tipo de alteración.

Algunos testigos descartaron que se tratara de un accidente y aseguraron que el automóvil circulaba a más de 100 kilómetros por hora antes de embestir a la gente.

El alcalde Massimo Mezzetti calificó lo ocurrido como un hecho “muy grave” y reconoció que existe preocupación sobre la naturaleza del incidente. “Necesitamos entender qué pasó realmente. Si se tratara de un atentado sería todavía más grave”, declaró.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también fue informada sobre el caso y mantiene comunicación constante con autoridades de seguridad y del Ministerio del Interior mientras continúan las investigaciones.