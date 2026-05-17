Estados Unidos busca drones iraníes en Cuba, como excusa para invadir la isla

¿Fin de época en Cuba? Raúl Castro, de 94 años, en una foto reciente y a punto de ser acusado en EU (EFE)

La invasión estadounidense de Cuba, como ha amenazado Donald Trump en reiteradas ocasiones, podría tener ya su “casus belli”, si se confirma la información del portal Axios, de que el régimen castrista ha desplegado drones militares iraníes, según informó este domingo el portal especializado Axios, basado en una fuente anónima de inteligencia del Pentágono.

Según Axios, el gobierno de Miguel Díaz-Canel habría adquirido más de 300 drones militares que estarían apuntando a la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, a buques militares estadounidenses e incluso a territorio continental, Key West, en Florida, a 145 kilómetros al norte de La Habana. Además, la presencia de asesores militares iraníes en La Habana.

De confirmarse la información, podría repetirse una situación similar muy peligrosa: la de la crisis de los misiles soviéticos en 1962, en plena guerra fría, que a punto estuvo de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, pero que los presidentes John F. Kennedy y Nikita Jrushchov lograron desactivar “in extremis”.

“Cuba se prepara para enfrentar la agresión”

En una primera reacción, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, atacó a los “medios de prensa específicos que le hacen el juego” a Washington “promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones del propio Gobierno estadounidense”. “Cuba no amenaza ni desea la guerra”, agregó.

En una segunda reacción, el canciller apuntó directamente al gobierno de Trump y también sugirió que el despliegue podría ser cierto, sin confirmar ni desmentir la información de Axios.

“Sin excusa legítima alguna, el Gobierno de EU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar”, subrayó en la red social X. Y advirtió: “Cuba se dispone y se prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU”.

En un tono aún más duro, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío también arremetió contra los medios que le hacen el juego a Washington y “no pierden un minuto en fabricar pretextos, crear y difundir falsedades, y distorsionar como extraordinaria la preparación lógica para enfrentar la posible agresión”. Seguidamente, recalcó que Cuba “como todo país, tiene derecho a defenderse de la agresión externa. Se llama legítima defensa, y la amparan el Derecho Internacional y la Carta de la ONU”.

De Cossío subrayó que “quienes procuran desde EU la sumisión y, de hecho, la destrucción de la nación cubana, por vía de la agresión militar y la guerra...”

Días después de la visita del jefe de la CIA

La información de Axios salta pocos días después de la insólita visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, donde se reunió con funcionarios del régimen castrista, sin que se conozcan los detalles. Coincidió también con el anuncio del gobierno de Miguel Díaz-Canel de que, por primera vez en siete décadas de régimen, se ha agotado totalmente el combustible.

Trump aseguró la semana pasada que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.

Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EU y no del de China, Trump respondió: “Creo que le vamos a dar un vuelco”.

Insólita acusación contra Raúl Castro

El segundo frente que podría degenerar definitivamente en una intervención militar de EU es la posible orden de arresto contra el último gran símbolo de la revolución cubana: Raúl Castro.

A sus 94 años, el expresidente cubano y hermano pequeño de Fidel Castro será acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el próximo miércoles, en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate hace tres décadas, según fuentes citadas por el diario Miami Herald.

La acción por la que el Gobierno estadounidense pretende acusar a Castro ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas civiles Cessna 337 de la organización Hermanos al Rescate, integrada por exiliados. El incidente, ocurrido en aguas internacionales del estrecho de la Florida, según Washington —aunque Cuba alegó una violación de su espacio soberano—, resultó en la muerte de cuatro voluntarios que se dedicaban a avistar balseros en el mar. Raúl Castro era entonces ministro de Defensa.

Las consecuencias de este insólito proceso judicial son impredecibles, pero si hay algo que está claro es que la probabilidad de que La Habana se atreva a sacrificar a Raúl Castro a cambio de la supervivencia del régimen es prácticamente nula.