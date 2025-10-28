EU hunde 4 lanchas y mata a 14 personas; México confirma que rescató a un superviviente

Pentágono El secretario de Guerra , Pete Hegseth, insiste en que EU se reserva el derecho a hundir embarcaciones sospechosas y a tratar a sus ocupantes como terroristas de Al Qaeda (WILL OLIVER / POOL/EFE)

Las operaciones extrajudiciales de Estados Unidos contra presuntas “narcolanchas” se intensificó este martes y tuvo el día más sangriento, con el hundimiento de cuatro embarcaciones y la muerte de 14 personas, en una operación en la que sólo una persona sobrevivió y pudo ser rescatada por la Marina de México, como confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, sin ofrecer detalles del lugar de la operación.

Antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció en su cuenta en X que el ejército estadounidense había lanzado el lunes tres ataques en el Pacífico colombiano, asegurando, sin pruebas de que transportaran drogas.

“Ayer, siguiendo instrucciones del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental”, escribió el jefe del Pentágono, sin especificar cuáles eran esas organizaciones criminales.

México aceptó rescate del superviviente

Hegseth aseguró que ocho “narcoterroristas” se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, cuatro durante la segunda operación y tres en el tercero. “Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, agregó, que fue rescatado por un buque de la Marina de México.

“Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, especificó el secretario de Guerra, quien insistió en que el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) inició “inmediatamente” los protocolos para rescatar al único superviviente de los tres ataques.

“Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, indicó, sin dar más explicaciones sobre la identidad o la nacionalidad del detenido.

Tratados como si fueran de Al Qaeda

Ante las denuncias por tratarse de ejecuciones extrajudiciales, sin permiso del Congreso de EU, Hegseth se defendió limitándose a señalar que son “narcoterroristas” y que han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda”: “Serán tratados de la misma manera”, añadió.

Según explicó, los aparatos de inteligencia estadounidenses “conocían las cuatro embarcaciones” ya que estas “transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos”.

El ataque se llevó a cabo en “aguas internacionales” del océano Pacífico, frente a costas de Colombia.

Con estas cuatro supuestas narcolanchas, la cuenta de embarcaciones pulverizadas por el ejército estadounidense en virtud de una guerra declarada por la Casa Blanca, sin contar con el Congreso, al narco venezolano y, desde la semana pasada, también colombiano, asciende ya a 14 desde principios de septiembre. En cuanto a los civiles asesinados ya son 57, como consecuencia de unas operaciones que han dejado hasta ahora tres supervivientes.

Tensión con Caracas y Bogotá

Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre EE.UU. con Venezuela y Colombia, cuyos líderes, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

Estados Unidos ordenó hace dos meses uno de los despliegues militares en el Caribe más grandes de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se sumó el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono desplegó el pasado viernes y se encuentra en camino.