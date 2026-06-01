Trump asegura que Hezbolá detendrá los ataques y que Israel frenará su ofensiva en Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el grupo chií Hezbolá se ha comprometido a detener los ataques contra territorio israelí y que a cambio, Israel frenará la ofensiva militar que transcurre en Líbano.

En su red Truth Social, el republicano precisó que tuvo una conversación telefónica “muy productiva” con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut y a retirar las que estaban en camino.

“Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hizbulá y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, enfatizó.

Trump hizo este anuncio después de que Israel haya intensificado su ofensiva en territorio libanés, a pesar de la vigencia de un alto al fuego, que justifica por el lanzamiento de misiles de Hezbolá contra territorio israelí.

Este domingo, el Ejército israelí tomo el castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur de Líbano y al norte del río Litani, y el Gobierno de Netanyahu ordenó este lunes ataques contra los suburbios de Beirut.

Esta intensificación de la ofensiva se produce a pesar de que hay un alto al fuego vigente desde el 17 de abril y de que este martes está previsto que representantes de Israel y Líbano inicien una cuarta ronde de negociaciones de paz en Washington, conversaciones que Hezbolá rechaza.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, sostuvo el domingo llamadas con el primer ministro israelí y con el presidente libanés, Joseph Aoun, para intentar encauzar las conversaciones de paz.

Estados Unidos propuso que Hezbolá cese todos los ataques contra Israel y que, a cambio, Tel Avis se abstenga de intensificar la ofensiva en Beirut.

Según fuente estadounidenses, Aoun se mostró abierto a esta idea, pero el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, había exigido que Israel detenga primero su campaña militar, una respuesta que EU considera “decepcionante”.