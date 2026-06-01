Así podría “explotar” la burbuja de la Inteligencia Artificial y lo que ha hecho China para “piratear” el sistema

Consecuencias de la IA La “utopía tecnológica” de la IA como la herramienta esencial de las empresas se desmorona debido a su alto costo; China, por otra parte, continúa tomando medidas reguladoras contra la Inteligencia Artificial.

En el clímax de otra “revolución industrial” que ha transformado el empleo, la educación, la interacción social y más sectores de la sociedad humana, la invención de la Inteligencia Artificial ha destacado como el progreso tecnológico más importante de los últimos años.

Sin embargo, el acelerado desarrollo de la herramienta y su uso masivo en distintos elementos de la vida humana, incluyendo el arte y la educación, han causado un debate acerca de los límites que deben imponerse a esta tecnología a nivel global, siendo China el país pionero en desarrollar normas que regulen el uso y consumo de la Inteligencia Artificial en su territorio, priorizando el trabajo humano y protegiendo a menores de edad de la información generada por IA.

Por otra parte, grandes empresas occidentales podrían comenzar a ver en China un ejemplo a seguir, ya que nuevos registros han revelado que las herramientas IA generaron mayor gasto del que se proyectó inicialmente, casi comparándose con el salario de una persona humana sin que las compañías percibieran un valor significativo a cambio.

La burbuja de la IA “estallará”: el verdadero costo de la IA prevé consecuencias preocupantes para las compañías

Durante el mes pasado, el medio The Verge reveló que Microsoft había cancelado sus licencias internas de Claude Code, después de que la magnitud del uso de la herramienta IA por parte de los empleados elevara los costos de la compañía e incluso superara salarios humanos.

La misma medida fue tomada por la empresa de transporte Uber tras anunciar que el presupuesto de IA para 2026 se agotó en tan sólo cuatro meses, debido al uso cada vez mayor de herramientas de programación.

Tan sólo una semana después, Google también comienza a vislumbrar el coste real de la IA y sus posibles consecuencias para la compañía, siendo descrita como “la primera vez que una tecnología cuesta lo mismo que las personas” por Arvind Jain, destacado ingeniero de Google y emprendedor de Inteligencia Artificial.

Lo que inició como una recompensa para las y los empleados que utilizaran la IA en sus cargos, cuyo agotamiento de tokens —componentes básicos de la herramienta tecnológica— reflejaba mayor puntuación personal, se convirtió en facturas exorbitantes que pusieron a las empresas contra la pared.

“Por favor, no utilicen la IA sólo por el mero hecho de usarla”, pidió David Treadwell la semana pasada , un alto ejecutivo de Amazon. A la medida, también se han sumado Salesforce y Meta.

Hace una semana, The Telegraph dio a conocer que el grupo de banca de inversión y valores, Goldman Sachs, descubrió que el gasto en IA asociado a puestos de ingeniería se acerca al 10 % de lo que cuesta contratar a un humano; sin embargo, señaló que de continuar al ritmo de crecimiento actual, ambos costos podrían igualarse en cuestión de meses.

De esta manera, si las empresas no perciben el valor de la herramienta, la justificación de toda la costosa infraestructura de IA también se desmorona y se convertirá en “un desastre total para todos los inversores en esta tecnología”, según declaró el economista y analista Will Sommer a The Verge.

La crisis coincide con la primera encíclica “Magnífica Humanitas” que el Papa Leon XIV emitió el pasado lunes 25 de mayo, donde detalló su opinión respecto a la revolución tecnológica de la Inteligencia Artificial y su impacto en la dignidad humana.

Reglamento y normas contra la IA en China

A pesar de que diversas regiones alrededor del mundo han tomado medidas regulatorias ante el desarrollo acelerado de la Inteligencia Artificial, China ha destacado por implementar consecuencias legales y financieras para las plataformas de redes sociales que no cumplan con el reglamento expuesto por la Administración del Ciberespacio.

Wired Angela Zhan, profesora de derecho de la Universidad del Sur de California, declaró que el plan de China se ubica por delante de otras regulaciones en términos de moderación de contenido, ya que emite una demanda más fuerte por parte del gobierno para regular el contenido generado por IA.

Las normas impuestas por la Administración del Ciberespacio exige un etiquetado claro de “humano digital” —seres virtuales impulsados por IA— en todo el contenido digital, a la vez, el reglamento prohíbe que estas herramientas tecnológicas proporcionen “relaciones íntimas virtuales” a menores de 18 años.

Medidas más específicas dentro del borrador del reglamento, detallan que China condenará el uso de estos “humanos digitales” en acciones como:

Aplicar información personal de otras personas para crear humanos digitales sin su consentimiento.

Uso de humanos virtuales para eludir los sistemas de verificación de identidad.

Difundir contenido que ponga en peligro la seguridad nacional, incite a la subversión del poder estatal, promueva la secesión o socave la unidad nacional.

A su vez, la Administración del Ciberespacio solicitó a los proveedores de servicios prevenir y rechazar el contenido sexualmente sugerente, que incite a la discriminación por motivos étnicos o regionales, así como el contenido que represente crueldad u horror.

Como parte de esta norma, también les insta a tomar las medidas necesarias para intervenir y brindar asistencia profesional en caso de que usuarios y usuarias presenten tendencias suicidas o autolesivas.

La estrategia de China para regular la IA en el campo laboral

En el sector laboral, China ha resaltado por proteger a las personas trabajadoras frente a la automatización que comienza a expandirse en el mundo ante el crecimiento de la tecnología, principalmente la Inteligencia Artificial.

De acuerdo con lo establecido por los tribunales y el gobierno de China, las empresas tienen prohibido despedir a los empleados o reducir sus salarios al buscar reemplazarlos por IA con el fin de reducir costos.

Según lo estipulado por el Tribunal Popular Intermedio Hangzhou, automatizar funciones es una decisión estratégica corporativa y no una causa válida de despido, por lo que las compañías deben mantener en nómina a las personas trabajadoras o indemnizarlas justamente según la ley.