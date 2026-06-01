Trump asegura que el diálogo entre EU e Irán continúa a “ritmo acelerado”

Trump asegura que el diálogo con Irán continúa "a paso acelerado" (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el diálogo de paz con Irán continúa “a un ritmo acelerado” después de que medios estatales iraníes anunciaran la paralización de las conversaciones debido a los ataques israelíes contra Líbano.

“Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado”, publicó en su red Truth Social.

Horas antes, al ser cuestionado sobre dicha información de la pausa a las negociaciones, mediadas por Pakistán, el republicano afirmó en un entrevista telefónica con NBC News que “no nos han informado de eso”.

En otra conversación, esta vez con la cadena CNBC, el presidente restó importancia a un eventual fin de las negociaciones. “Realmente no me importa. Me da completamente igual”, aseguró.

No obstante, indicó que una eventual pausa al diálogo no implica la ruptura de la tregua en el conflicto, amenazada por nuevas rondas de ataques estadounidenses e iraníes.

“Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes”, advirtió el presidente, quien adelantó que mantendrán el bloqueo naval frente a las costas iraníes con el que buscan presionar a Teherán, que como represalia mantiene interrumpido el tráfico en el estrecho de Ormuz.

La semana pasada, la Casa Blanca informó deque ambas partes habían llegado a un preacuerdo de paz, solo pendientes de la aprobación de Trump, quien dijo que se reuniría con su equipo para tomar una decisión final que no ha anunciado aún.