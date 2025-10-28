Huracán Melissa: así son las imágenes y videos del desastre natural en Jamaica

El huracán Melissa, fenómeno de categoría 5, se encuentra azotando a Jamaica con fuerte oleaje y vientos que pone en peligro a la población.
En redes sociales se han viralizado videos sobre como la tormenta ataca al país tropical causando destrozos a su paso, asimismo como videos dentro de los aviones caza tormentas, donde se observa la vista dentro del ojo del huracán, el cual es considerado como uno “de los más destructivos en la historia”.
El ojo del huracán
Este video compartido en la red social X, se muestra el interior de Melissa, todo esto dentro de un avión cazatomentas.
This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect." pic.twitter.com/AEhj2g2Ban— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025
Jamaica siendo azotado por el fenómeno
En esta compilación de material, se puede observar los destrozos que va dejando el huracán en su paso por Jamaica.
Prayers up for Jamaica 🇯🇲🙏— samreen (@_sam_reen) October 28, 2025
Hurricane Melissa has unleashed winds over 180 mph, with gusts reaching 225 mph — one of the strongest storms in world history. 💔
Stay safe, Jamaica. The world is with you. 🌍💚💛🖤#Prayers #Jamaica #HurricaneMelissa
pic.twitter.com/zsHebLdqlA
Calles bajo el agua
En este otro video, se observa una calle completamente inundada por el fuerte oleaje que se presentó por la tormenta.
Pray for Jamaica pic.twitter.com/OXi8RaL3Vh— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 28, 2025
Se espera que Melissa continúe su paso por Jamaica para dirigirse hacia Cuba, República Dominicana y Haití