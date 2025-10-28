Huracán Melissa: así son las imágenes y videos del desastre natural en Jamaica

Huracán Melissa en Jamaica (EFE)

El huracán Melissa, fenómeno de categoría 5, se encuentra azotando a Jamaica con fuerte oleaje y vientos que pone en peligro a la población.

En redes sociales se han viralizado videos sobre como la tormenta ataca al país tropical causando destrozos a su paso, asimismo como videos dentro de los aviones caza tormentas, donde se observa la vista dentro del ojo del huracán, el cual es considerado como uno “de los más destructivos en la historia”.

El ojo del huracán

Este video compartido en la red social X, se muestra el interior de Melissa, todo esto dentro de un avión cazatomentas.

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect." pic.twitter.com/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

Jamaica siendo azotado por el fenómeno

En esta compilación de material, se puede observar los destrozos que va dejando el huracán en su paso por Jamaica.

Prayers up for Jamaica 🇯🇲🙏



Hurricane Melissa has unleashed winds over 180 mph, with gusts reaching 225 mph — one of the strongest storms in world history. 💔



Stay safe, Jamaica. The world is with you. 🌍💚💛🖤#Prayers #Jamaica #HurricaneMelissa



pic.twitter.com/zsHebLdqlA — samreen (@_sam_reen) October 28, 2025

Calles bajo el agua

En este otro video, se observa una calle completamente inundada por el fuerte oleaje que se presentó por la tormenta.

Se espera que Melissa continúe su paso por Jamaica para dirigirse hacia Cuba, República Dominicana y Haití