Movimiento ‘Tradwife’: ¿qué es y cuál es su impacto actual en los derechos y la igualdad de las mujeres?

Movimiento Tradwife Feministas advierten el impacto de este movimiento en los derechos de la mujer.

Los años 50 resplandecieron como la “época dorada” tras el término de la guerra y a puertas de un futuro prometedor de glamour, éxito y tiempos pacíficos entre países, sin embargo, también significó un importante periodo de transición para los movimientos feministas al empujar la figura de la mujer de vuelta al rol tradicional de la “ama de casa perfecta”.

Sin embargo, la imposición generó un profundo descontento que sirvió como la pólvora que hizo estallar la segunda ola del feminismo, el cual expandió la lucha hacia derechos reproductivos, acceso laboral y equidad salarial, cuestionando profundamente los roles de género y la estructura de la familia nuclear.

La ampliación de esta lucha legal hacia el ámbito de la vida privada de la mujer ha persistido hasta los tiempos actuales y, según lo señalan especialistas feministas, debe mantenerse más fuerte que nunca ante el resurgimiento del ideal “tradwife” —esposa tradicional— como movimiento estético y “altruista” entre influencers e incluso figuras públicas.

Movimiento Tradwife: ¿qué es y por qué se ha viralizado en redes sociales?

El auge de las redes sociales en la actualidad, que ha propiciado el aumento de popularidad entre personas creadoras de contenido, ha servido también como una plataforma de debate y herramienta de divulgación para movimientos que expanden comunidades en diversos ámbitos, desde el arte o el entretenimiento, hasta lo político.

Uno de los movimientos más populares en la actualidad es la readaptación del rol Tradwife, estilo de vida e ideología que busca “recuperar” los valores tradicionales que forjaron a la “ama de de casa perfecta” en la década de los cincuenta, idealizando la vida doméstica al establecer como prioridad al marido, quien es la persona que provee económicante el hogar.

"No quiero que mi esposo llegue a casa, después de un largo día de trabajo y tenga que cocinar para mí, porque mi papel es estar en casa, mi trabajo consiste esencialmente en hacer las tareas del hogar", expresa Alena Kate Pettitt, una de las ‘traditional wife’ que habita en Reino Unido y expone su rol de esposa como una sumisión que tiene por objetivo consentir a su marido.

La subcultura Tradwife, también desarrollada por influencers como la modelo Nara Smith, Estee Williams o Hannah Neeleman —quien reporta su estilo de vida en la cuenta Ballerina Farm—, o la misma Erika Kirk, líder de la organización de jóvenes militantes del Partido Republicano en Estados Unidos, ha resonado en la actualidad por adoptar y reproducir roles de género y valores tradicionales; algunos de ellos, que caracterizan el movimiento, son:

La mujer asume el rol de cuidadora, cocinera, limpiadora y madre .

. Refuerza el estereotipo de que la feminidad está estrechamente relacionada a los deberes domésticos .

de que la está estrechamente relacionada a los . Enfatiza el atractivo estético de la “ama de casa perfecta” popularizado de los años 50.

popularizado de los años 50. Promueve la dependencia económica de hombres.

El motivo por el cual esta subcultura ha estallado últimamente se debe al alcance mediático de figuras como Erika Kirk, así como el extenso radio que abarcan las redes sociales en todos sus formatos —TikTok, Instagram, YouTube—, y finalmente, también ha sido apoyada por otros movimientos del internet que refuerzan roles de género tradicionales, como lo es la comunidad Red Pill.

Este tipo de movimiento, dirigido específicamente a varones, son espacios en el que se debaten dinámicas de género y se promueve la idea de entender las “reglas ocultas de la seducción”; sin embargo, dichas posturas han sido fuertemente criticadas por fomentar actitudes misóginas y antifeministas.

¿Cuál es el alcance del movimiento Tradwife y por qué representa un riesgo a los derechos de la mujer?

A pesar de que existen críticos que han señalado al movimiento como una “trampa” o “performance”, como el escritor Pedro Torrijos que realizó un hilo informativo en su cuenta oficial de X y declaró que las mujeres al frente de esta subcultura “no venden un estilo de vida, sino una puesta en escena construida sobre ficciones apiladas" al romantizar un pasado de hogar estético que no existió más allá de programas televisivos o folletos de “ama de casa perfecta”, el movimiento Tradwife ha comenzado a traspasar las redes sociales para amenazar los derechos civiles de la mujer.

El ejemplo más claro de ello es la viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, quien se autodenomina como activista y cuyas reflexiones en torno a la Decimonovena Enmienda Constitucional —la cual garantiza el voto de las mujeres en Estados Unidos— se viralizaron recientemente, orillándola al centro de la polémica mediática tras su propuesta propuesta denominada “voto por hogar”, es decir, eliminar el voto individual de la mujer para sustituirlo nuevamente por el voto masculino absoluto que representaría la unidad familiar y ayudaría a consolidar el sistema ultraconservador en el país.

De esta forma, el movimiento Tradwife deja de ser una simple estética que se comparte en redes sociales para volverse una ideología que amenaza directamente los derechos de la mujer por los que se pelearon durante generaciones, derechos obtenidos por mujeres que murieron antes de disfrutar la libertad que hoy goza el sexo femenino.

La eterna lucha por una posición igualitaria todavía presenta ámbitos que no han sido resueltos para las mujeres en el mundo, como lo es la salud —dado que la investigación médica se ha basado por siglos únicamente en el cuerpo masculino—, la sexualidad, la seguridad y las posiciones de poder. Sin embargo, a mitad del camino recorrido, la subcultura Tradwife se impone como un movimiento que retrocede el avance feminista.

Hasta el momento, los datos obtenidos por un estudio de EduBirdie apuntan que el 47% de las mujeres de la Generación Z prefieren una vida tranquila y tradicional al concepto empoderado de ‘girlboss’, mientras que rostros relevantes del movimiento como Estee Williams acumula más de 300.000 followers en su cuenta de TikTok.

El movimiento Tradwife surgió al idealizar una estética, una simulación de roles tradicionales con apariencia vintage como contenido, sin embargo, lentamente suscita, reproduce y difunde la ideología de que “la mujer pertenece al hogar” a millones de personas en todo el mundo gracias al alcance de las redes sociales, reforzando dinámicas de poder obsoletas que podrían empujar al sexo mujer, una vez más, a un espacio de servicio, silencio y dependencia.

Por lo tanto, feministas realizan el recordatorio de la contundente posición que Simone de Beauvoir expresó alguna vez: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida".