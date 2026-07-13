Nuevo satélite de la Nasa revela que colapso masivo de edificios en Venezuela fue porque la tierra se desplazó 60 cm

Doblete sísmico en Venezuela Recreación del doble terremoto de la Nasa; en la zona de azul más intenso, la superficie terrestre se desplazó 60 centímetros hacia el oeste (NASA)

Los daños extremos que el doble terremoto de Venezuela del 24 de junio dejó en el litoral de La Guaira y en el área cercana al aeropuerto internacional de Caracas fueron producto de una violenta ruptura de la falla que desplazó hacia el oeste la superficie terrestre hasta 60 centímetros.

La agencia espacial estadounidense publicó este lunes una serie de datos sobre el movimiento telúrico registrado con el satélite NISAR, que fue puesto en órbita hace un año para mapear con detalle milimétrico la superficie terrestre.

Según los datos recopilados, la falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón, avanzó en dirección al este por el mar y regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional de Caracas. Este procesamiento rápido permite suministrar datos en un plazo de 12 a 24 horas para dar apoyo a las labores de respuesta ante desastres.

“Esta falla forma parte de una red de fracturas situada a lo largo del límite entre la placa del Caribe, al norte, y la placa sudamericana, al sur”, explicó en un comunicado, en el que señaló que las fallas acumularon tensión “durante un largo tiempo” antes de fracturarse.

Al sur del aeropuerto de Caracas se registró uno de los mayores desplazamientos de tierra, de hasta 60 centímetros, causando que colapsaran decenas de edificios en el área cercana al aeropuerto y a toda la región litoral, desde Catia La Mar a La Guaira y Caraballeda.

La gravedad del doble terremoto —el primero de 7.2 grados en la escala de Richter y 35 segundos después otro más potente de 7.5— explica los 4,561 fallecidos, según el último balance, 16,740 heridos y 17,907 personas que han perdido sus viviendas. Desde el pasado 24 de junio se han presentado 1,254 réplicas.

¿Qué encontraron los científicos?

El análisis mostró un complejo patrón de desplazamientos tanto horizontales como verticales. En los mapas elaborados por la NASA, las zonas marcadas en color rojo representan áreas donde el terreno se desplazó hacia el este y subió ligeramente.

Por su parte, las regiones coloreadas en azul corresponden a sectores donde el suelo se movió hacia el oeste y se hundió ligeramente.

Debido a que el terremoto ocurrió sobre una falla de desplazamiento lateral, los expertos concluyeron que la mayor parte del movimiento fue horizontal.

Uno de los hallazgos más relevantes fue identificado al sur de una sección de la falla geológica. En esas áreas, representadas con un azul más intenso, los científicos detectaron que el desplazamiento superficial hacia el oeste alcanzó hasta 60 centímetros, una cifra considerablemente superior a la observada en otros sectores afectados.