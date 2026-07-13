EU reiniciará el bloqueo naval a Irán el martes; promete apoyo a barcos que transiten por Ormuz

Ataques estadounidenses a Irán (EFE)

El bloqueo naval estadounidense a los barcos que provengan o se dirijan a Irán se reiniciará este martes por órdenes de Donald Trump, así lo informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), que prometió apoyo a los buques que cumplan con las normas de Washington.

“Por instrucción del comandante en jefe (Trump), las fuerzas del Comando Central de EU (Centcom) reanudarán el bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 14 de julio a las 4:00 p.m, hora del este”, destacó el organismo en un comunicado.

El Ejército precisó que las fuerzas del Centcom “harán cumplir el bloqueo contra los barcos que transiten hacia o desde los puertos y zonas costeras de Irán”, aunque prometió que seguirá “apoyando el flujo del tráfico a través de las aguas regionales para todos los buques que no violen el bloqueo”.

El aviso llega horas después del anuncio de Trump, quien este lunes dijo que restablecerá el bloqueo naval a Irán y que Washington cobrará un 20% de compensación por proteger a buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la reescalada del conflicto.

Centcom aconsejó a “todos los marinos” monitorear las transmisiones de Avisos a los Navegantes y contactar a las fuerzas navales estadounidenses cuando operen en el golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz, por donde transitaba la quinta parte del crudo global antes del estallido de la guerra, el 28 de febrero.

Asimismo, recordó que en la implementación inicial del bloqueo, del 13 de abril al 18 de junio, las fuerzas de EU desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.

También este lunes, el Centcom reportó que las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en un puerto iraní en la Base Naval de Bandar Abbas.

Washington lanza ataques contra Irán por tercera noche consecutiva

Después del anuncio del bloqueo naval, el Centcom expuso un nuevo ataque contra suelo iraní, con el propósito de imponer “un alto costo” a Teherán.

Según manifestó en su cuenta de X, los bombardeos (ocurridos por tercera noche consecutiva) buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y estos comenzaron después de que Trump asegurara en una entrevista de que el país sería golpeado “muy duro” esta noche.

Aunque el republicano había evitado inicialmente hablar de posibles objetivos militares de la nueva ola de ataques, al ser cuestionado por el entrevistador dejó ver que existía una posibilidad de atacar una zona céntrica de Irán donde se presume que podría existir una cuarta instalación nuclear.

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.