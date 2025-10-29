Con 165 votos a favor, la ONU busca acabar con el bloqueo a Cuba... pero EU, Israel y Argentina se niegan

La Asamblea General de la ONU La Asamblea General de la ONU (La Crónica de Hoy)

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se volvió a mencionar que ya se debe acabar el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, pues lleva más de 63 años afectando la vida de las personas que evitan la isla.

El resultado de este pronunciamiento fue claro, 165 países están a favor de terminar el bloqueo, mientras que siete de ellos votaron en contra de la medida, entre ellos se encuentra claramente EU, Israel, Argentina, Ucrania entre otros; mientras que entre los que se abstuvieron de dar su veredicto se encuentra ecuador, Letonia y Costa Rica.

Una clara división entre países de la ONU

Estos resultados marcan una división entre las comunidades, ya que Cuba solía recibir un apoyo unánime en esta votación anual que se lleva a cabo desde 1992.

En años anterior, el resultado de las votaciones internacionales superaba los 180 votos a favor, con la única excepción de Estados Unidos e Israel en contra.

La posición del presidente estadounidense, Donald Trump, y del mandatario argentino Javier Milei defendieron mantener las sanciones económicas, afirmando que el gobierno cubano representa “una amenaza a la paz y la seguridad internacional”.

Cuba apoya a rusia en la guerra con Ucrania

Las nuevas acusaciones de EU hacia La Habana están sementadas en que colaboran con Rusia en la guerra de Ucrania y de desestabilizar la región latinoamericana.

Por su parte, las autoridades cubanas han insistido en que el bloqueo ha causado graves daños económicos y sociales, afectando principalmente a la población civil.

Aunque la resolución de la ONU no obliga a Estados Unidos a levantar las sanciones, el resultado vuelve a reflejar el aislamiento diplomático de Washington en este tema, frente a la mayoría de los países que piden el fin del embargo más largo de la historia moderna.