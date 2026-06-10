Continúan disturbios en Belfast tras apuñalamiento de un hombre por un sudanés

Disturbios en Belfast (EFE)

La ciudad de Belfast y poblaciones vecinas del norte de Irlanda viven este miércoles la segunda noche consecutiva de disturbios protagonizados por jóvenes, en protesta por el apuñalamiento el lunes de una persona a manos de un inmigrante sudanés que está detenido.

Según los medios británicos e irlandeses con presencia en Belfast, la policía ya ha utilizado cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afueras de la ciudad, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la policía que trataba de contenerlos.

Esto ocasionó que un camión de limpieza también resultara incendiado.

El portal Belfast Live asegura que la multitud que se enfrentó a la policía trataba de llegar con intención hostil al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la esperea de que se resuelva su solicitud de asilo político.

La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) ya había alertado horas antes de que se han compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas, tras haber recibido llamadas de familias, propietarios, vecinos y otros miembros de la comunidad local “que están angustiados como consecuencia de esta actividad irresponsable”.

Asimismo en Glengormley la policía utilizó cañones de agua, según la BBC.

Otro lugar donde se reprodujeron los desórdenes fue en Newtownabbeym donde grupos de jóvenes encapuchados y vestidos de negro lanzaron todo tipo de objetos a la policía que había levantado una barrera para impedirles el paso.

Las ciudades de Derry y Stormont también fueron escenario de protestas y desórdenes, con neumáticos quemados en las calles en varios puntos.

No obstante, no se han reproducido hasta el momento las escenas de vandalismo de la noche del martes, cuando los manifestantes (mayoritariamente encapuchados) quemaron varios domicilios sociales donde suele acogerse a inmigrantes, obligando a varias familias a abandonarlos rápido.

En previsión de lo que podría suceder, numerosos comercios en la provincia cerraron antes de tiempo, algunas empresas recomendaron el trabajo a distancia y también los servicios de transporte público cancelaron este miércoles a partir de cierta hora varias líneas de tren y autobús.

Todos estos incidentes responden a la ira desatada por el ataque a puñaladas de un regugiado sudanés, por motivos aún desconocidos, contra un residente local de Belfast, que perdió un ojo y quedó malherido, en un incidente producido en la noche del lunes y grabado con teléfonos móviles.

Dichas imágenes provocaron una avalancha de comentarios de odio en las redes sociales y de llamamientos a manifestarse en las calles de Belfast, comentarios azuzados por agitadores ultraderechistas como Tommy Robinson o Elon Musk desde Estados Unidos.

Para buscar frenar el creciente odio racial en la región, la familia de la víctima publicó un comunicado para pedir al público que se manifieste pacíficamente y sin causar altercados. (Con información de EFE)