Israel niega visitas de la Cruz Roja a miles de presos palestinos

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz (@AJEnglish/x)

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, firmó este miércoles una orden que prohíbe las visitas de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja a miles de presos palestinos, porque considera que estas “podrían poner en peligro la seguridad del Estado”.

“Las visitas de la Cruz Roja a terroristas encarcelados perjudicarán gravemente a la seguridad del Estado”, indicó Katz en un comunicado difundido por su oficina, en donde precisó que “la seguridad del Estado y de los ciudadanos es primordial”.

Según la orden, las visitas quedarán suspendidas para “miles de presos” cuyos nombres figuran en una lista confidencial.

Esta decisión se adopta tras una recomendación del Servicio General de Seguridad (Shin Bet) cuando el acuerdo de paz enfrenta un momento de tensión después de que Hamás entregara los restos erróneos de un rehén israelí y de nuevos bombardeos del Ejército de Israel hacia la Franja de Gaza, que causaron la muerte al menos 91 personas, según fuentes palestinas.

De acuerdo con el Servicio de Prisiones de Israel, desde el 7 de octubre de 2023 el número de prisioneros palestinos ha aumentado a más de 6 mil.

Por su parte, organizaciones internacionales y ONG israelíes, como B’Tselem, han denunciado en los últimos meses el deterioro de las condiciones de detención, incluidos casos de malos tratos, incomunicación y privación de alimentos y sueño.