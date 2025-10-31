Israel recibe otros tres cadaveres de Hamás; aun no saben si son de rehenes

Israel recibe otros tres cadaveres de Hamás (@plexaleOK/x)

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó tres cuerpos de supuestos rehenes desde Gaza a las autoridades israelíes la noche de este viernes, informó la organización en un comunicados, además de que serán identificados en el Instituto de Medicina Forense.

“Las autoridades forenses israelíes son responsables de tomar todas las medidas necesarias para la identificación de los restos”, expresó el CICR tras confirmar el traspaso.

Los últimos cadáveres fueron entregados ayer jueves e identificados como los restos mortales de los rehenes Amiram Cooper y Sahar Baruch, según informó ayer la oficina del primer ministro en un comunicado.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos a cambio de cerca de 2 mil detenidos y presos palestinos. Asimismo, ha entregado los cuerpos de 17 rehenes, por lo que quedan 11 en la Franja.

Por su parte, Israel ha devuelto al enclave palestino, con la mediación de la Cruz Roja, 225 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Hasta el momento, según Sanidad, solo 75 de los 225 cuerpos devueltos por Israel han podido ser identificados.