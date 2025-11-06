Padres son multados por culpa de sus hijos luego de crear imágenes de chicas desnudas con IA

IA Juicio por crear desnudos con ayuda de la inteligencia artificial

En el pueblo Almendralejo, España, un grupo de menores se vio envuelto en un juicio luego de que en 2023 los adolescentes difundieran imágenes de chicas desnudas creadas con inteligencia artificial, pero con la cara de mujeres reales.

Las fotografías que fueron creadas sin el consentimiento de las chicas circularon por redes sociales y llegaron incluso a páginas pornográficas y en la OnlyFans, donde recibían dinero por ello.

¿Cuántos chicos están involucrados en este caso?

El proceso penal que se realizó en aquel año dio como resultado la identificación de los presuntos responsables qué participaron en la creación de estas imágenes.

Por la gravedad del caso, los 15 chicos declarados como responsables fueron juzgados cómo personas adultas y no como menores, pero sin embargo la multa generada será pagada por los tutores de los mismos.

¿Cuánto tendrán que pagar los papás por la difusión de imágenes hechas con IA?

Después de 2 años, la agencia de protección de datos (AEPD) ha decidido multar a los padres de los menores con alrededor de 2000 euros 1200 si el pago es voluntario y piden disculpas públicas.

La agencia también confirma que los hechos fueron completamente ilícitos, pues las imágenes fueron compartidas sin ningún tipo de consentimiento de las involucradas.

¿Cuál será el castigo real para los menores que hicieron fotografías con IA?

Como parte de las sanciones, aunque ellos no tendrán que pagar la multa, los menores recibirán libertad condicional durante 1 año, además de estar un año obligados a asistir a programas de educación sobre sexualidad y uso responsable de la tecnología.

El juez declaró que, aunque son menores realizaron actos de un adulto, por lo que no se tendría que juzgar de otra manera.