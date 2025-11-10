¿Demanda millonaria a la BBC? Trump amenaza a la empresa por mil millones de dólares

Posible demanda la BBC El presidente Donald Trump demandará ala la cadena británica si no se disculpa antes del, 14 de noviembre (EFE)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a la cadena británica BBC, en la que decía que se retractaran de inmediato por haber calificado como “declaraciones difamatorias y maliciosas” por el programa “Panorama”, que habrían editado de forma maliciosa, haciendo ver como que sí hubiera alentado directamente el asalto al Capitolio ocurrido en enero de 2021.

¿Hasta cuándo tiene la BBC para disculparse con Trump?

El abogado del mandatario advierte que, si la empresa no se disculpa antes del 14 de noviembre de 2025, si no lo llegan a disculparse, se presentará una demanda por la cantidad de mil millones de dólares.

¿Cuál es la respuesta de la BBC sobre la acusación de Trump?

Por su lado, un portavoz de la empresa BBC confirmó que recibieron la carta del presidente y que responderán en el momento adecuado, cuando se tengan por completo las pruebas.

Mientras que el presidente de la corporación, Samir Shah, dijo en una entrevista que desconocía las amenazas legales, aunque señaló que Trump es “una persona muy contenciosa” y que la cadena está “preparada para cualquier escenario”.

De todos modos, reconoció que fue un “error de criterio”, pero se defiende diciendo que la edición buscaba “ayudar al público a entender cómo fue recibido el discurso”, pero admitió que dio la impresión de ser una llamada directa a la violencia.

Postura del Gobierno británico

El gobierno del Reino Unido manifestó su respaldo a la cadena pública asegurando que la BBC “juega un papel clave en una era de desinformación” y subrayó la importancia de mantener un servicio “sólido e imparcial”.

¿Qué otras polémicas ha tenido la BBC?

En este último año, la cadena británica ha enfrentado varias controversias; en febrero retiró un documental sobre la Franja de Gaza después de descubrir que el narrador era un niño de 13 años, hijo del funcionario de Hamás.

También tuvieron que afrontar las críticas durante la transmisión del Festival de Glastonbury; se difundió un concierto donde se gritó “¡muerte a las IDF!” (las Fuerzas de Defensa Israelíes). La propia BBC calificó ese hecho como un “error muy significativo”.