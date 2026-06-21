El ultraderechista De Espriella vota confiado en ganar la Presidencia de Colombia

Elecciones presidenciales en Colombia El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella hace el saludo militar tras votar en Barranquilla (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, votó este domingo en la ciudad caribeña de Barranquilla confiado en que ganará la Presidencia de Colombia en esta segunda vuelta para suceder a Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de la historia del país.

“Tenemos que derrotar a la tiranía. Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios. Hoy Colombia gana, firme por la patria”, dijo el candidato después de votar.

De la Espriella, que lidera todas las encuestas de intención de voto, llegó a su puesto de votación vestido con una camiseta de la selección colombiana de fútbol y sombrero panamá adornado con una cinta tricolor.El candidato estuvo acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda; sus cuatro hijos, y una multitud que gritó “Presidente, presidente”, “Fuera Petro” y “Firme por la patria”, el lema de su campaña.

Voto con saludo militar

El aspirante ultraderechista, que estaba rodeado de un fuerte esquema de seguridad, pidió a su hija menor, Francesca, depositar su voto y una vez lo hizo, De la Espriella se llevó la mano a la sien para hacer el saludo militar que también ha usado a lo largo de la campaña presidencial.

“Hoy gana la democracia”, insistió De la Espriella, quien promete integrar a Colombia en el Escudo de las Américas de Donald Trump, lo que abriría la puerta a una intervención militar en estadounidense en su guerra contra el narcotráfico.

El ultranacionalista promete también copiar el modelo penal de Nayib Bukele en El Salvador con megacárceles por todo el país, pese a que el mismo modelo aplicado por Daniel Noboa en Ecuador ha resultado un fracaso a la hora de abatir la delincuencia.

“Hoy se juega el partido más importante de Colombia. Hoy decidimos el futuro de nuestra patria y el porvenir de nuestros hijos. Con la ayuda de Dios y el respaldo de millones de colombianos, vamos a ganar esta batalla democrática”, insistió.

Con el apoyo de Trump

Las encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta dan en primer lugar a De la Espriella, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante del izquierdista Iván Cepeda, aliado de Petro en el partido Pacto Histórico.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57.88%, De la Espriella, llamado ‘El Tigre’ por sus seguidores, obtuvo 10.3 millones de votos (43.78%), mientras que Cepeda recibió 9.7 millones (40.98%) (con información de EFE).