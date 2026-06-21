Irán interrumpe negociaciones con EU tras nuevas amenazas de Trump por Hezbolá y Ormuz

Negociaciones en Suiza El vicepresidente de EU, JD Vance, junto a los primeros ministros de Pakistán, Shehbaz Sharif, y de Qatar, Mohammed Al Thani, y el general paquistaní que impulsó las negociaciones entre EU e Irán, Asim Munir, en la inauguración de las pláticas con los iraníes, este domingo en Bürgenstock, Suiza (FABRICE COFFRINI / POOL/EFE)

Empiezan con mal pie los dos meses de negociaciones de la letra pequeña del memorándum entre Irán y Estados Unidos, de cara a un acuerdo total y duradero entre las dos naciones enemigas, con la cuestión nuclear como telón de fondo.

Este domingo, la delegación iraní se retiró de la mesa de negociaciones en Suiza, tras las nuevas amenazas del presidente Donald Trump de reanudar los ataques contra Irán, si el régimen islámico no reabre el estrecho de Ormuz y presiona a sus aliados libaneses de Hezbolá para que entregue las armas y deje de lanzar cohetes contra Irán.

“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” reportó la agencia oficial IRNA explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que se realizaban con mediación de Qatar y Pakistán.

El gobierno iraní ordenó el sábado el cierre del estratégico paso de Ormuz, por donde sale el 20% del petróleo y el gas que consume el mundo, luego de que Israel prosiguiera con su campaña de bombardeos en Líbano, pese a las presiones de Trump al premier israelí, Benjamín Netanyahu.

“Ya no tendrían país”

En una entrevista con Fox News, Trump dejó esta vez de criticar a Netanyahu por no hacerle caso -“llegó a decir que era un “puto loco”- y volvió a centrarse en sus ataques contra el régimen de los ayatolás, especialmente tras el cierre de Ormuz.

“Si eso ocurre ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo”, en una aparente referencia al equipo negociador iraní.

El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, restó importancia a las amenazas y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington.

El dirigente iraní advirtió además a Washington de que “será mejor que cuiden sus declaraciones” y sostuvo que “por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos”.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos comenzaron este domingo con reuniones separadas con los países mediadores y posteriormente un encuentro multilateral centradas en la aplicación del memorando de entendimiento firmado el miércoles pasado especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes incluido el Líbano como exige Teherán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance que encabeza la delegación de su país había informado antes de las amenazas de Trump de “grandes avances” en las conversaciones.