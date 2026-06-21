Entre la desconfianza iraní y amenazas de Trump, concluye la primera ronda de negociaciones en Suiza

El vicepresidente de EU, JD Vance, junto a los primeros ministros de Pakistán, Shehbaz Sharif, y de Qatar, Mohammed Al Thani (FABRICE COFFRINI / POOL/EFE)

Las negociaciones para lograr un acuerdo de paz duradero entre Estados Unidos e Irán culminarón su primera ronda este domingo en Bürgenstock, Suiza, con mucha desconfianza por parte de la delegación iraní, que terminó por abandonar el edificio donde se llevaban a cabo las negociaciones en protesta por nuevas amenazas del presidente Donald Trump.

La delegación, encabezada por el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf, dejó el edificio después de que el republicano publicara en su red Truth Social un mensaje en donde amenazaba a Irán con nuevos ataques si no impedía que sus aliados de Hezbolá “causaran problemas” en Líbano.

“Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!”, escribió el mandatario.

Además, en declaraciones a un periodista en Fox, destacó que “Estados Unidos podría tomar el control del estrecho en el futuro, si fuera necesario” y que eso implicaría que “Estados Unidos se quedara con el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho”.

Según la agencia estatal iraní “IRNA”, el despalnte se produjo a raíz de que las negociaciones “entraran en una fase difícil después de 80 minutos de discusiones y una interrupción a causa de la publicación de un mensaje insultante del presidente estadounidense”.

Tampoco participaron en una comparecencia al incio del encuentro el vicepresidente estadounidense JD Vance, que encabeza la delegación de su país, junto a los primeros ministros de Catar y Pakistán.

“Hubo grandes avances”: Vance

Por su parte, Vance aseguró que hubo “grandes avances” en las horas previas, y esperaba que hubiera más a lo largo de la jornada, destacando también el hecho histórico de que altos responsables iraníes y estadounidenses negociaran cara a cara tras medio siglo de desencuentros.

Asimismo, indicó que el propósito de este diálogo es “pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní”, aunque advirtió a Teherán que sus dirigentes deben estar “dispuestos a dejar de ser un factor de inestabilidad regional y a renunciar a largo plazo a sus aspiraciones de obtener armas nucleares”.

“Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones”, indicó Vance en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes participan como mediadores.

En cuanto a la situación en Líbano, donde persisten los ataques israelíes, el vicepresidente estadounidense precisó que hay también avances para garantizar la aplicación del alto al fuego.

“Esas cosas son siempre un poco complicadas”, afirmó al respecto, aunque dijo que si se compara la situación del conflicto en Líbano con la de hace tres meses “se han logrado grandes progresos” y Trump “se ha comprometido a lograr un alto el fuego completo en toda la región”.

“La paz nunca es fácil, siempre requiere un poco de trabajo y cierta disposición a ceder y recibir, pero el presidente de Estados Unidos está comprometido no solo con la paz con Irán, sino con una paz regional”, agregó.

El petróleo fluye por Ormuz igual que antes de la guerra

Por su parte, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, expresó que el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz se mantiene en cifras parecidas a las que había antes de que comenzara la guerra.

Wrigth afirmó en una entrevista en la cadena estadounidense Fox que “en las últimas 24 horas, 67 barcos atravesaron el estrecho de Ormuz. El día anterior habían sido 55; por tanto, en lo que respecta al petróleo y sus derivados, las cifras son prácticamente iguales a las que teníamos antes del conflicto”.

“Así pues, el tráfico fluye ahora con bastante normalidad por el estrecho”, insistió.

El secretario de Energía añadió además que estos datos se deben “a la presencia militar estadounidense” en el estrecho de Ormuz, punto crítico en el conflicto en Irán.

Wright resaltó la labor de Estados Unidos y explicó que “los iraníes aún no han retirado las minas del canal de navegación central, Estados Unidos habilitó un canal alternativo más al sur; llevamos varias semanas escoltando buques a través de él, y hoy el volumen de tráfico es muy elevado”. (Con información de EFE)