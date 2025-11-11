Plan histórico para ponerle fin a los experimentos con animales en Reino Unido

Experimentación en animales Reino Unido proponer acabar por completo con las pruebas médicas en ratos y otras especies para 2030

Por primera vez, el gobierno del Reino Unido, impulsado por el partido laborista, presentó un plan para acabar con los experimentos médicos y farmacéuticos en animales, con el que se busca cambiar la forma en la que se hacen las pruebas científicas.

¿En qué consiste el plan de Reino Unido para dejar de experimentar con animales?

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología británico explicó que este proceso comenzará a finales de 2026, empezando por eliminar las pruebas con ratones utilizados para los tratamientos de irritación en la piel y ojos.

El objetivo final es que para 2030 se haya reducido en un 35% el uso de perros y primates en los laboratorios.

Esta propuesta es parte de las promesas electorales del Partido Laborista, el cual comentó que se trabajaría en la ciencia y organizaciones de bienestar animal para lograr una eliminación progresiva de las experimentaciones.

“Nadie quiere presenciar el sufrimiento animal. Nuestro plan apoyará alternativas seguras y eficaces para reemplazar las pruebas con animales”.

Experimentación de animales en Reino Unido

En 2015, el país europeo alcanzó su punto más alto en experimentaciones con animales, con alrededor de 4.14 millones de animales utilizados para la prueba de medicamentos, específicamente ratones y peces modificados genéticamente, prácticamente.

Para 2020, la cifra bajó considerablemente, llegando a 2.88 millones de animales, gracias a la ayuda de métodos alternativos; sin embargo, en los últimos años el proceso se estancó.

¿Cuáles son las alternativas para reemplazar las pruebas en animales?

Luego de eliminar por completo el uso de animales en la experimentación médica, una de las alternativas es usar tecnología avanzada, utilizando simulaciones en computadora o cultivos celulares que no dañen ni a animales ni a humanos.

Para este nuevo proyecto, el gobierno británico destinará 60 millones de libras (unos 67 millones de euros) para crear un centro especializado en la reunión de datos y tecnología.