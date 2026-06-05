India confirma 21 muertos por incendio que arrasó con un hotel en Nueva Delhi

Autoridades en India investigan las causas del siniestro (24horas.cl)

Tragedia en India — “Trece ciudadanos extranjeros han fallecido en este accidente. Estamos en contacto con todas sus embajadas y tratamos de ayudarlos de la manera que lo requieran, interviniendo ante las autoridades locales para todos los trámites necesarios”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de India, Randhir Jaiswal, al informar sobre el incendio que arrasó un hotel del sur de la capital el pasado miércoles, entre los que figuran 13 extranjeros y 22 heridos de varias nacionalidades.

De acuerdo con datos oficiales, entre los fallecidos se identificaron cuatro ciudadanos de Nigeria, tres de Kirguistán y uno de Mozambique, Liberia, Uzbekistán, Bangladés, Congo e Irak, respectivamente.

“Alredededor de 22 ciudadanos extranjeros resultaron heridos en este incidente”, añadió el portavoz.

Por su parte, la India y su Misión Permanente ante la ONU en Nueva York han activado un protocolo de emergencia para coordinarse con las ocho embajadas afectadas, con el fin de agilizar los complejos trámites burocráticos de repatriación de los cuerpos y supervisar la asistencia médica de los supervivientes.

El trágico suceso ocurrió a primera hora del miércoles en el “Bed and Breakfast” Flourish Stay, ubicado en el barrio de Malviya Nagar, una zona residencial al sur de la capital conocida por albergar a una gran comunidad internacional y por estar cerca de un gran hospital.

La Policía de Delhi ya ha registrado una denuncia penal por homicidio culposo contra el dueño del establecimiento, tras descubrirse que el hotel operaba con una licencia para solo seis habitaciones, pero había sido modificado para albergar unas 25 estancias.

Según confirmó el jefe del servicio de bomberos de Delhi, A.K. Malik, al menos 47 personas se encontraban en el hotel en el momento de la tragedia.

Aunque aún no se ha ofrecido una versión oficial sobre el origen del incendio, las investigaciones preliminares señalan que el fuego provocó un fallo masivo en el suministro eléctrico que bloqueó las salidas de emergencia, atrapando a los huéspedes en una ratonera. (Información de EFE)

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